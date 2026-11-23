Ngân hàng CSXH trao biển tượng trưng nhận đỡ đầu cho 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mai Sơn.

Theo đó, đoàn trao biển tượng trưng nhận đỡ đầu 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 360 triệu đồng. Mỗi học sinh được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian 5 năm. Dịp này, đoàn trao tặng Trường Tiểu học và THCS Ngọc Chiến 1 chiếc tivi 100 inch, phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tặng tivi cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH nhận đỡ đầu em Thào A Kỷ, mồ côi cả cha và mẹ hiện đang ở với ông bà tại bản Pú Dảnh, xã Ngọc Chiến.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống./.