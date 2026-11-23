Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ giáo dục tại Sơn La
Trong 2 ngày 22 và 23/11, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã trao kinh phí nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trang thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Theo đó, đoàn trao biển tượng trưng nhận đỡ đầu 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 360 triệu đồng. Mỗi học sinh được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian 5 năm. Dịp này, đoàn trao tặng Trường Tiểu học và THCS Ngọc Chiến 1 chiếc tivi 100 inch, phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri-video/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-viet-nam-ho-tro-giao-duc-tai-son-la-FlYn84Rdg.html