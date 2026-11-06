Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại buổi trao kinh phí ủng hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và nghĩa cử trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, sự ủng hộ thiết thực của đơn vị không chỉ góp thêm nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận ủng hộ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng MTTQ các cấp trong hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nguồn kinh phí tiếp nhận sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.