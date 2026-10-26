Ngân hàng chính sách xã hội TP. Cần Thơ: Nợ quá hạn tín dụng chính sách còn cao

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Cần Thơ tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Buổi tổng kết có nhiều lãnh đạo thành phố tham dự . Ảnh: Đan Phượng

Theo báo cáo tại cuộc họp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 3.575 tỷ đồng, chiếm 18,53% tổng nguồn vốn, tăng 1.025 tỷ đồng, tương đương 40,18% so với năm 2025. Nguồn vốn huy động đạt 2.319 tỷ đồng, tăng 244 tỷ đồng, tương đương 11,77%.

Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt 4.301 tỷ đồng, hỗ trợ 67.606 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tổng dư nợ đạt 19.391 tỷ đồng, với gần 360.000 khách hàng còn dư nợ, tăng 1.838 tỷ đồng, tương đương 10,47% so với năm 2025 và hoàn thành 98,53% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của chi nhánh được xếp loại tốt, đạt 95,73 điểm, tăng 7,87 điểm so với năm 2025. Trong tổng số 28 đơn vị được đánh giá, có 25 đơn vị xếp loại tốt, tăng 6 đơn vị so với năm trước.

Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Đan Phượng. Ảnh: Đan Phượng

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Tập trung xử lý nợ quá hạn tại các địa bàn yếu

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng tín dụng tại một số địa bàn vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Theo báo cáo, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 2,45% tổng dư nợ, cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn quốc 0,5%.

Đáng chú ý, có 15 đơn vị cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn từ 2% trở lên; trong đó, 5 xã gồm Tài Văn, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải và Lai Hòa có tỷ lệ nợ quá hạn trên 5%. Bên cạnh đó, 3,19% số Tổ tiết kiệm và vay vốn bị xếp loại yếu; 1.347 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% và 188 hội cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5%.

Công tác huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân cũng chưa đạt yêu cầu về tính ổn định. Mặc dù nguồn vốn huy động tăng so với năm 2025, mức tăng được báo cáo là 116 tỷ đồng, thấp hơn chỉ tiêu tăng 180 tỷ đồng so với năm trước. Những hạn chế này đòi hỏi chi nhánh và các đơn vị liên quan phải tăng cường quản lý vốn vay, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức nhận ủy thác và xử lý những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, biểu dương những thành quả và tình thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ; các sở ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu và chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đan Phương.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, để khắc phục những hạn chế, đòi hỏi các thành viên Ban đại diện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương phải nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, nhất là những địa bàn có chất lượng tín dụng thấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội. Việc cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH cần được quan tâm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn ưu đãi của người dân, đồng thời bảo đảm phân bổ vốn đúng đối tượng, đúng mục đích, hạn chế tình trạng nơi thiếu vốn, nơi vốn chưa giải ngân được.

Phấn đấu bố trí ít nhất 600 tỷ đồng vốn ủy thác trong năm 2027

Đối với nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp giao Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành rà soát nhu cầu, khả năng cân đối nguồn lực, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH trong thời gian còn lại của năm, bảo đảm phù hợp quy định.

Đồng thời, chi nhánh cần chủ động xây dựng phương án bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH năm 2027 tối thiểu 600 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu Trung ương giao là 500 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, NHCSXH thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách, ưu tiên các chương trình có nhu cầu cấp thiết như cho vay nhà ở xã hội, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn, chi nhánh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; kịp thời chấn chỉnh các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, kém hiệu quả; triển khai các giải pháp giảm nợ xấu khó thu hồi, xử lý nợ quá hạn và các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa của tín dụng chính sách, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm trả nợ của người vay cũng cần được tăng cường. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tìm giải pháp nâng cao nguồn vốn huy động theo chỉ tiêu được giao, củng cố chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng chính sách.

Việc đồng thời mở rộng nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chất lượng tín dụng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.