Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ An Giang 800 triệu đồng chăm lo an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (thứ năm, từ phải qua) cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tiếp nhận kinh phí tài trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tại buổi tiếp nhận, Ngân hàng Chính sách xã hội trao hỗ trợ tỉnh An Giang 800 triệu đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Trần Duy Đông cho biết, đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ cho 25 tỉnh, thành phố, trong đó có An Giang, nhằm phối hợp với các địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Nguồn kinh phí là sự đóng góp của hơn 10.000 cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang cho biết, tỉnh sẽ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.