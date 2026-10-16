Ngân hàng Chính sách xã hội chúc mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Lãnh đạo NHCSXH tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam

Tiếp đoàn có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, cùng đại diện lãnh đạo Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước nhân ngày truyền thống. Bà ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong phối hợp triển khai hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách, đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác NHCSXH; khẳng định là tổ chức luôn dẫn đầu trong thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến 30/9/2026, tổng dư nợ ủy thác thông qua tổ chức Hội đạt trên 167 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,2%, cho trên 2,4 triệu khách hàng thông qua trên 56,5 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn. Có được những kết quả tích cực đó là luôn có sự đồng hành hỗ trợ tận tâm, tích cực của cả hệ thống NHCSXH để nguồn vốn chính sách đạt hiệu quả, giúp cho người nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

NHCSXH chúc mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH và Hội LHPN Việt Nam đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhiều chị em có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì sự phối hợp hiệu quả trong quản lý và triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống.

Thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo NHCSXH nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Hội và khẳng định, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, khẳng định vai trò trong cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo NHCSXH tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam

Các hoạt động phối hợp giữa NHCSXH và Hội LHPN Việt Nam góp phần quan trọng trong thực hiện tín dụng chính sách, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và góp phần giảm nghèo bền vững.