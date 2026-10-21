Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động nguồn vốn, đẩy mạnh số hóa tín dụng chính sách

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Bnews phát

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Phạm Đức Ấn yêu cầu NHCSXH đánh giá tổng thể nhu cầu vốn tín dụng chính sách, chủ động bảo đảm nguồn vốn, hoàn thành kế hoạch năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Đây là một trong những chỉ đạo nổi bật tại Phiên họp thường kỳ quý III/2026 của NHCSXH diễn ra ngày 21/10 ở Hà Nội.

Theo đó, tại phiên họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống NHCSXH trong việc triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong 9 tháng năm 2026.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026, Thống đốc yêu cầu NHCSXH cần đánh giá tổng thể nhu cầu vốn tín dụng chính sách của các nhóm đối tượng để có kế hoạch triển khai hiệu quả; Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội, huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách.

NHCSXH cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai của HĐQT.

Thống đốc yêu cầu NHCSXH chủ động bảo đảm nguồn vốn, hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch năm 2027; chỉ đạo các chi nhánh giải ngân kịp thời nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương.

Đồng thời, NHCSXH cần đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ, phát triển các ứng dụng ngân hàng số và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Việc này nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận tiện, nhanh chóng hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát dòng vốn đến cơ sở.

Thống đốc cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách và hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT; hoàn thiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Bnews phát

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 86.523 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng nguồn vốn.

Trong 9 tháng, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 116.607 tỷ đồng, với hơn 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 44.433 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Riêng dư nợ các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 29.019 tỷ đồng, tương đương 9,6%, hoàn thành 96% kế hoạch.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 9 tháng đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 590.000 lao động, trong đó gần 6.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hơn 3.600 người chấp hành xong án phạt tù và 595 người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm.

Bên cạnh đó, hơn 23.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; gần 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn được xây dựng; gần 15.000 căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo và người có thu nhập thấp.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát. Đến ngày 30/9, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống là 2.270 tỷ đồng, chiếm 0,5% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,22%.

Theo NHCSXH, những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của tín dụng chính sách trong hỗ trợ giảm nghèo, tạo sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.