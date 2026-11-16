Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai kiểm tra tín dụng chính sách tại phường Cam Đường

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Cam Đường đã chủ động kiện toàn Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Phòng Giao dịch NHCSXH Cam Đường. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Công tác rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và đôn đốc thu hồi nợ được quan tâm thực hiện, góp phần duy trì hoạt động tín dụng chính sách ổn định, thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Cam Đường đạt gần 199 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và tăng gần 36 tỷ đồng so với thời điểm sáp nhập.

Nguồn vốn được triển khai thông qua 9 chương trình tín dụng chính sách, với 2.073 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 136,8 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 53,1 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/10/2026, doanh số cho vay lũy kế đạt hơn 105,6 tỷ đồng, với 719 lượt khách hàng tiếp cận nguồn vốn; doanh số thu nợ đạt hơn 63,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ thu lãi đạt 100% số lãi phải thu; toàn bộ 46/46 Tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt. Nợ xấu chiếm 0,24% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 173 triệu đồng, nợ khoanh 306 triệu đồng.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động tín dụng chính sách tại phường Cam Đường tiếp tục được duy trì ổn định, vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, vừa chú trọng nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng nguồn vốn.

Đồng chí Trần Quang Sơn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng, phường Cam Đường tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến hết tháng 10/2026, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt hơn 160 tỷ đồng, chiếm 80,6% tổng dư nợ. Các tổ chức hội, đoàn thể đã thực hiện kiểm tra 56 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn, 1.715 khách hàng; đồng thời kiểm tra sau cho vay đối với 495 lượt hộ vay, đạt 100% kế hoạch.

Để bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường đã xây dựng phương án duy trì 3 điểm giao dịch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi. Việc củng cố mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, công khai thông tin và bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch tiếp tục được quan tâm.

Các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tín dụng chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh và rà soát khách hàng đi khỏi nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường Cam Đường đã trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần phát huy vai trò của tín dụng chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường Cam Đường đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn tín dụng chính sách.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn công tác đề nghị phường Cam Đường tiếp tục phát huy vai trò của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn; chủ động rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, kiểm soát và hạn chế phát sinh nợ quá hạn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách.

Hoạt động kiểm tra góp phần đánh giá thực chất kết quả triển khai tín dụng chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính, xác định những nội dung cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện để nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Với tổng dư nợ gần 199 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò là kênh hỗ trợ quan trọng, giúp người dân phường Cam Đường phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.