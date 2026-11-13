Ngân hàng chính sách hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tỉnh An Giang

Tham dự chương trình có ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; ông Vương Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; đại diện lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ngân hàng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tỉnh An Giang

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Công đoàn NHCSXH đã trao kinh phí hỗ trợ 800 triệu đồng cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn kinh phí được sử dụng để xây dựng cầu giao thông nông thôn tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Vĩnh Thông.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH cho biết, trải qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các địa phương, giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách và người dân tiếp cận vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 460.000 tỷ đồng, với 6,8 triệu lượt hộ vay vốn. Theo ông Trần Duy Đông, An Giang là địa phương có đông dân cư, có đông đồng bào dân tộc và còn nhiều gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, NHCSXH luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương chăm lo các đối tượng yếu thế. Nhân dịp ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’, NHCSXH quyết định hỗ trợ quỹ an sinh xã hội cho 25 tỉnh, trong đó có An Giang.

“Khoản hỗ trợ lần này là tình cảm, sự sẻ chia của hơn 10.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống”, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn NHCSXH, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp triển khai, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.