Ngân hàng chi hơn 93.000 tỷ cho nhân viên, Vietcombank dẫn đầu

Thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, tổng chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 85.516 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính theo số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ, chi phí bình quân toàn ngành đạt khoảng 41,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,8% so với mức 37,6 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, mức chi phí giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể. Vietcombank dẫn đầu với 65,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Theo sau là TPBank với 55,2 triệu đồng và VietinBank với 49,6 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, Vietcombank đã dành 13.231 tỷ đồng cho chi phí nhân viên trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Với 22.401 lao động tại thời điểm cuối tháng 9, mức chi phí bình quân tương ứng đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3%.

TPBank đứng thứ hai khi chi phí nhân viên đạt 3.808 tỷ đồng. Tính theo quy mô 7.665 lao động cuối quý III, mức chi bình quân đạt 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, VietinBank dành 10.936 tỷ đồng cho nhân viên trong 9 tháng, tương ứng mức chi bình quân 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7%.

Techcombank và BIDV cũng nằm trong nhóm ngân hàng có mức chi bình quân cao nhất, lần lượt đạt 47,8 triệu đồng và 45 triệu đồng/người/tháng. So với cùng kỳ năm trước, mức chi tại hai ngân hàng này tăng tương ứng 5,9% và 7,4%.

Như vậy, cả ba ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều góp mặt trong nhóm 5 nhà băng có mức chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất.

Không chỉ nhóm ngân hàng dẫn đầu, nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận mức chi phí bình quân trên 40 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, SHB đạt 44,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5%; Sacombank đạt 43,4 triệu đồng, tăng 6,3%; NCB đạt 43,2 triệu đồng, tăng 23,9%. ACB và MB lần lượt ghi nhận mức chi bình quân 43,1 triệu đồng và 42,8 triệu đồng/người/tháng.

Ở nhóm có mức chi từ 30 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng/người/tháng, VIB đạt 37,7 triệu đồng; LPBank đạt 35,5 triệu đồng; ABBank đạt 35,1 triệu đồng. SeABank và BVBank cùng đạt 34,1 triệu đồng, HDBank đạt 32,7 triệu đồng, còn VPBank đạt 32,4 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, xét về tốc độ tăng chi phí bình quân, ngoài Vietcombank, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số. LPBank tăng 29,9%, BVBank tăng 27,2%, TPBank tăng 24%, NCB tăng 23,9%, MB tăng 19,8% và ABBank tăng 18,5%.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận chi phí bình quân giảm so với cùng kỳ. KienlongBank giảm 20,9%, Eximbank giảm 8,8%, VPBank giảm 7,6%. SeABank, HDBank và VIB cũng nằm trong nhóm có mức chi bình quân thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Một trường hợp đáng chú ý là Sacombank. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng này ghi nhận 13.078 nhân viên, giảm 3.738 người so với cuối năm 2025, tương ứng thu hẹp khoảng 22% quy mô lao động.

Theo ngân hàng, việc triển khai mô hình tổ chức mới, sắp xếp bộ máy theo ngành dọc, tinh giản các tầng nấc trung gian và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trực tiếp đã giúp tiết giảm gần 5.000 tỷ đồng chi phí cho nhân viên.

Trong khi đó, VPBank lại đi theo hướng mở rộng quy mô lao động. Đến ngày 30/9, ngân hàng mẹ có 19.686 nhân viên, tăng 2.132 người so với cuối năm 2025, tương ứng tăng 12%. Với số lượng nhân viên tăng mạnh, mức chi phí bình quân của VPBank đạt 32,4 triệu đồng/người/tháng, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Sự khác biệt giữa Sacombank và VPBank cho thấy quy mô nhân sự và mức chi phí dành cho mỗi nhân viên tại các ngân hàng có những diễn biến không giống nhau.

Đáng lưu ý, mức chi phí bình quân nêu trên được tính từ tổng chi phí nhân viên và số lượng lao động tại thời điểm cuối kỳ. Đây không phải mức lương thực nhận của người lao động, bởi chi phí nhân viên còn bao gồm các khoản chi liên quan như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang phục và ăn ca.