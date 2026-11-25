Mới đây, nhiều ngân hàng tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Bidv, Agribank… đã phát cảnh báo về mã độc Coruna và DarkSword trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Những mã độc này có thể khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập iPhone, đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính.

Đáng chú ý, từ ngày 20/11, một số ngân hàng đã tạm thời hạn chế đăng nhập ứng dụng SmartBanking đối với các thiết bị sử dụng phiên bản iOS chưa đáp ứng yêu cầu bảo mật.

Trước nguy cơ này, người dùng iPhone cần chủ động kiểm tra hệ điều hành, rà soát ứng dụng và thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin tài khoản.

Nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã phát cảnh báo về mã độc Coruna và DarkSword trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất

Theo Google Threat Intelligence Group, DarkSword nhắm đến các thiết bị sử dụng iOS 18.4 đến 18.7, trong khi Coruna khai thác các phiên bản từ iOS 13.0 đến 17.2.1.

Apple đã phát hành các bản cập nhật để khắc phục những lỗ hổng liên quan. Người dùng nên cài đặt phiên bản iOS mới nhất được hỗ trợ cho thiết bị thay vì tiếp tục sử dụng hệ điều hành cũ.

Để kiểm tra và cập nhật, người dùng thực hiện các bước:

Mở Cài đặt trên iPhone.

Chọn Cài đặt chung.

Chọn Cập nhật phần mềm.

Kiểm tra phiên bản được cung cấp và chọn tải về, cài đặt nếu có bản cập nhật mới.

Người dùng cũng có thể bật tính năng Cập nhật tự động tại mục này để thiết bị tự tải và cài đặt các bản cập nhật.

Với những thiết bị không thể nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất, người dùng nên kiểm tra và cài đặt các bản vá bảo mật riêng mà Apple cung cấp.

Kiểm tra ứng dụng và quyền truy cập trên iPhone

Bên cạnh cập nhật hệ điều hành, người dùng cần rà soát các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị. Người dùng chỉ nên cài ứng dụng thực sự cần thiết từ nhà phát triển uy tín, đồng thời kiểm tra và gỡ bỏ những ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng.

Người dùng nên ưu tiên tải ứng dụng từ App Store, không cài đặt ứng dụng hoặc tệp tin thông qua các đường link không đáng tin cậy. Đặc biệt, không sử dụng thiết bị đã bị bẻ khóa (jailbreak), bởi việc can thiệp vào hệ điều hành có thể làm suy giảm các lớp bảo vệ của iPhone.

Người dùng cần thận trọng khi ứng dụng yêu cầu quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hoặc đề nghị cài đặt hồ sơ cấu hình. Không chấp thuận những yêu cầu này nếu chưa xác định được nguồn gốc và mục đích sử dụng.

Người dùng cần kiểm tra ứng dụng và quyền truy cập trên iPhone để tránh bị mã độc tấn công.

Ngoài ra, người dùng không nên mở các đường link đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. DarkSword và Coruna có thể lợi dụng lỗ hổng trên iOS để khai thác thiết bị khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc. Do đó, thiết bị chưa được cập nhật bản vá phù hợp có nguy cơ bị tấn công khi truy cập những nội dung này.

Nếu ứng dụng ngân hàng hiển thị cảnh báo thiết bị không an toàn, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ. Người dùng có thể chuyển sang thiết bị an toàn khác để đăng nhập. Nếu muốn tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại, người dùng có thể sao lưu dữ liệu cần thiết, khôi phục cài đặt gốc, cập nhật iOS và cài lại ứng dụng ngân hàng từ nguồn chính thức theo hướng dẫn của ngân hàng.

Trong trường hợp nghi ngờ thiết bị nhiễm mã độc hoặc thông tin tài khoản bị lộ, người dùng cần liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng số, khóa thẻ khi cần thiết và thay đổi mật khẩu trên một thiết bị an toàn.