Ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua loa thông báo chuyển khoản, chủ cửa hàng cần đặc biệt cảnh giác

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu đề nghị điều tra tai nạn lao động phải bảo đảm khách quan, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và các bên liên quan; đồng thời không để việc khởi tố vụ án làm gián đoạn quá trình giải quyết chế độ, quyền lợi chính đáng của người bị nạn.