Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua loa thông báo chuyển khoản, chủ cửa hàng cần đặc biệt cảnh giác

Một chiếc loa thông báo chuyển khoản tưởng chừng giúp người bán hàng kiểm soát doanh thu nhanh chóng lại đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tiền. Ngân hàng vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu các hộ kinh doanh đặc biệt cảnh giác với thủ đoạn này.

Tạp chí Tiếp thị & Gia đình
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Huyền My

Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/ngan-hang-canh-bao-chieu-lua-dao-moi-qua-loa-thong-bao-chuyen-khoan-chu-cua-hang-can-dac-biet-canh-giac-d37349.html