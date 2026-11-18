Ngân hàng cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo liên quan loa thông báo chuyển khoản
VietABank vừa cảnh báo ba thủ đoạn lừa đảo phổ biến liên quan đến loa thông báo chuyển khoản, nhắm vào hộ kinh doanh và tiểu thương. Các đối tượng giả danh hỗ trợ kỹ thuật, gửi link mã độc hoặc giả tiếng loa báo tiền để chiếm đoạt tài sản. Ngân hàng khuyến cáo không cung cấp thông tin bảo mật và luôn kiểm tra số dư thực tế trên ứng dụng trước khi giao hàng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/ngan-hang-canh-bao-3-thu-doan-lua-dao-lien-quan-loa-thong-bao-chuyen-khoan-d37547.html