Ngân hàng cam kết tiên phong, kiến tạo sức bật vùng Đông Nam Bộ

Lãnh đạo các ngân hàng và doanh nghiệp trao cam kết tài trợ, đầu tư tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính - Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030”. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính - Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2026 - 2030” nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư cũng đặt ra bài toán huy động và phối hợp các dòng vốn vào khu vực này.

Nguồn lực cho những công trình mở đường

Tại hội nghị, HDBank và Vikki Digital Bank đăng ký tài trợ 124.500 tỷ đồng cho bốn dự án hạ tầng, tài chính và đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đồng thời tham gia đồng tài trợ dự án Metro số 4-5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, 50.000 tỷ đồng dành cho Cụm dự án Biểu tượng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC); 74.500 tỷ đồng dành cho ba dự án tại Đồng Nai: Hạ tầng và thành phố thông minh, hạ tầng Trung tâm Tài chính 60 tầng và Đô thị tri thức. Khoản đồng tài trợ Metro số 4-5 chưa tính trong tổng giá trị trên.

Anh hùng Lao động, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ trao cam kết tài trợ, cùng các đối tác kết nối nguồn lực cho những dự án trọng điểm vùng Đông Nam Bộ. (Ảnh: Vietnam+)

Anh hùng Lao động, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị HDBank; ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank; ông Phạm Văn Đẩu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vikki Digital Bank, cùng đại diện doanh nghiệp đã trao các cam kết tại hội nghị.

Với HDBank, đây là bước tiếp nối hơn 36 năm đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời và trưởng thành tại Thành phố, ngân hàng không ngừng củng cố năng lực tài chính, mở rộng kết nối quốc tế để cùng doanh nghiệp, người dân đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tại Đồng Nai, sự gắn bó được bồi đắp qua quá trình phát triển của DaiABank và tiếp nối trong HDBank hôm nay. Cùng Vikki Digital Bank, ngân hàng nối dài hành trình ấy bằng nguồn lực cho những công trình có giá trị lâu dài với khu vực.

Trong không gian liên kết Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Tây Ninh, hạ tầng giao thông, tài chính và đô thị tri thức mở thêm cơ hội giao thương, thu hút đầu tư, hình thành các ngành kinh tế mới. Năng lực thu xếp vốn của ngân hàng và khả năng thực hiện của nhà đầu tư là những yếu tố quan trọng để đưa cơ hội thành hiện thực.

Lãnh đạo HDBank và Vikki Digital Bank và đại diện các doanh nghiệp trao cam kết tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng tham gia, VietinBank và NCB đồng tài trợ dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính có tổng mức đầu tư 29.591 tỷ đồng; Agribank có thỏa thuận tài trợ 4.867 tỷ đồng cho dự án thành phần Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; MB tài trợ 6.050 tỷ đồng cho nhà máy vải dệt của Future Textile Việt Nam; Vietcombank tài trợ 1.113 tỷ đồng cho các dự án nhà ở xã hội Việt Sing của Becamex.

Các thỏa thuận trải rộng từ giao thông, công nghiệp, năng lượng đến nhà ở xã hội, gắn phát triển hạ tầng và sản xuất với nâng cao chất lượng sống.

Đưa cam kết vốn vào thực tiễn

Theo Ngân hàng Nhà nước, 35 công trình, dự án trọng điểm trên cả nước có tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng; riêng Đông Nam Bộ có 15 dự án cần khoảng 757.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đã có cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ những công trình này.

Nguồn vốn được định hướng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và công trình cấp thiết về giao thông, năng lượng, công nghệ chiến lược. Để dự án sớm triển khai, việc bố trí vốn cần đi cùng hoàn thiện pháp lý, mặt bằng và phương án đầu tư; kết hợp phù hợp tín dụng ngân hàng với đầu tư công, hợp tác công tư, thị trường vốn và vốn chủ sở hữu.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định Thành phố sẽ công khai danh mục dự án trọng tâm, trọng điểm cần kêu gọi vốn; tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng và thúc đẩy kết nối Nhà nước - Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Về điều hành, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bảo đảm thanh khoản, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phối hợp với chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Thống đốc đồng thời nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của ngành ngân hàng trong phát triển các sản phẩm, chính sách khuyến khích những lĩnh vực này.

Từ thực tiễn thu xếp nguồn lực, ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc Thường trực HDBank cho biết ngân hàng chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn trong nước và quốc tế. Năm 2026, HDBank huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn 721 triệu USD, bổ sung nguồn lực phục vụ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Cùng với chuẩn bị vốn, đại diện HDBank kiến nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện pháp lý dự án và tài sản bảo đảm; tăng cường chia sẻ dữ liệu theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, đưa vốn vào kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Sự chủ động của ngân hàng, năng lực của nhà đầu tư và quyết tâm tháo gỡ vướng mắc từ chính quyền sẽ giúp các cam kết tiến gần hơn tới những công trình cụ thể, mở thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và người dân Đông Nam Bộ./.