Ngân hàng cam kết thu xếp 230.000 tỷ đồng vốn cho các dự án tại Đông Nam Bộ

Nhiều dự án đầu tư đã được trao tại Hội nghị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Khoảng 230.000 tỷ đồng vốn tín dụng đã được các ngân hàng thương mại cam kết thu xếp cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tại vùng Đông Nam Bộ, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026–2030.

Theo thông tin cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị khoảng 230.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính – Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026–2030” diễn ra ngày 23/10.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng TNHH một thành viên Số Vikki(Vikki Bank) trao 5 thỏa thuận hợp tác; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao 4 thỏa thuận; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank),Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) mỗi ngân hàng trao 2 thỏa thuận, bao gồm cả các thỏa thuận đồng tài trợ; ACB trao 1 thỏa thuận hợp tác.

Các thỏa thuận trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, năng lượng, dược phẩm, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội và phát triển đô thị. Đối tượng tiếp cận vốn cũng đa dạng, từ doanh nghiệp liên danh trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số thỏa thuận đáng chú ý gồm BIDV và VietinBank đồng tài trợ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC thực hiện gói thầu EPIC 1 thuộc Dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam, với tổng giá trị thỏa thuận 2,8 tỷ USD.

Vietcombank tài trợ 1.113 tỷ đồng cho Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex triển khai hai dự án nhà ở xã hội tại Khu Việt Sing, gồm Khu 2 và Khu 7. ACB ký thỏa thuận tài trợ 500 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 phục vụ phương án sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

Trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, HDBank và Vikki Bank đồng tài trợ 50.000 tỷ đồng cho liên danh REE, HFIC, Sovico và VinaCapital Holdings triển khai Cụm dự án Biểu tượng VIFC-HCMC.

NCB ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn, cung cấp các giải pháp tài chính – ngân hàng cho hai dự án trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh, gồm Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (dự án có tổng vốn đầu tư 145.600 tỷ đồng) và Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng (vốn đầu tư 29.317 tỷ đồng).

Agribank cũng ký thỏa thuận tài trợ 4.867 tỷ đồng cho Công ty TNHH DATP 2-3 Đường Vành đai 4 Hồ Chí Minh thực hiện dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực khu công nghiệp, Agribank hợp tác với Trần Anh Group thu xếp vốn cho chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp Đức Hòa III – Mười Đây. Dự án có quy mô khoảng 114,35 ha, tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; đồng thời được hỗ trợ các giải pháp thanh toán số, bảo hiểm và sản phẩm tài chính phục vụ doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng NCB cho biết, ngân hàng đang tập trung vào các dự án trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Khu đô thị thể thao quốc gia Rạch Chiếc và dự án cải tạo, chỉnh trang Bến Nhà Rồng.

BIDV đồng hành cùng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Prodezi

Theo ông Hưng, đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, vừa tạo diện mạo mới cho thành phố. NCB đã nắm bắt nhu cầu vốn của các chủ đầu tư và nhà thầu thi công, từ đó chủ động phương án thu xếp vốn và cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu triển khai dự án.

“Việc tham gia tài trợ các công trình trọng điểm quốc gia không chỉ là cơ hội đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn giúp nâng cao uy tín và thương hiệu của ngân hàng. Chúng tôi quyết tâm không chỉ trong năm 2026 mà cả những năm tiếp theo sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế, bảo đảm cung ứng đủ vốn cho các dự án trọng điểm”, ông Tạ Kiều Hưng chia sẻ.

Ở góc độ triển khai tín dụng tại khu vực, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Ngân hàng HDBank cho biết, ngân hàng hiện có mạng lưới 53 điểm giao dịch tại Đông Nam Bộ, phục vụ hơn 1,17 triệu khách hàng, trong đó có gần 14.700 doanh nghiệp.

Theo ông Trần Hoài Nam, tăng trưởng tín dụng tại khu vực cần gắn với khả năng cân đối nguồn vốn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng – những động lực quan trọng của kinh tế vùng.

Trong 5 thoả thuận tài trợ vốn do HDBank và Vikki Bank thực hiện đợt này, tại TP. Hồ Chí Minh có Cụm dự án Biểu tượng VIFC-HCMC với giá trị 50.000 tỷ đồng và các dự án Metro số 4, số 5 của Tập đoàn Sovico.

Tại Đồng Nai, HDBank và Vikki Bank ký 3 hợp đồng với tổng giá trị 74.500 tỷ đồng cùng Vina Đại Phước và Đại Phước Đồng Nai để triển khai các dự án hạ tầng và Thành phố thông minh, Trung tâm tài chính 60 tầng và Đô thị tri thức.

Trong khi đó, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng MB cho biết, thời gian qua, ngân hàng đã tham gia thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ, với tổng nhu cầu tín dụng được thu xếp hơn 100.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay trực tiếp gần 70.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng tham gia thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển và các công trình trọng điểm của TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương trong vùng.

Theo ông Phạm Như Ánh, nguồn vốn ngân hàng không chỉ phục vụ chủ đầu tư mà còn được cung ứng cho nhà thầu và nhà cung cấp, qua đó hỗ trợ tiến độ triển khai dự án và lan tỏa đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Đại diện MB khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành với vùng Đông Nam Bộ thông qua việc huy động nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ tư vấn phương án tài chính, thu xếp vốn đến quản trị dòng tiền và phát triển chuỗi cung ứng.

Việc các ngân hàng cam kết thu xếp nguồn vốn quy mô lớn cho các dự án tại Đông Nam Bộ cho thấy vai trò của tín dụng trong huy động và phân bổ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế vùng. Tuy nhiên, hiệu quả của dòng vốn không chỉ phụ thuộc vào quy mô cam kết mà còn ở khả năng chuyển hóa thành vốn giải ngân thực tế, gắn với tiến độ triển khai, hiệu quả đầu tư và năng lực trả nợ của từng dự án. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống ngân hàng.