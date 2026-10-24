Ngân hàng cam kết khoảng 230.000 tỷ đồng cho Đông Nam bộ

Đại diện các ngân hàng trao thỏa thuận hợp tác cho doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các thỏa thuận được trao tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính – ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026–2030”, diễn ra ngày 23-10 tại TPHCM.

Trong đó, BIDV và VietinBank đồng tài trợ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC thực hiện gói thầu EPIC 1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam, với giá trị thỏa thuận 2,8 tỷ USD.

HDBank và Vikki Bank đồng tài trợ liên danh REE, HFIC, Sovico và VinaCapital Holdings thực hiện Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC, với giá trị thỏa thuận 50.000 tỷ đồng.

Agribank tài trợ Công ty TNHH DATP 2-3 đường Vành đai 4 TPHCM thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, thuộc Vành đai 4 TPHCM, với giá trị thỏa thuận 4.867 tỷ đồng.

Vietcombank tài trợ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex đầu tư hai dự án nhà ở xã hội Khu 2 Việt Sing và Khu 7 Việt Sing, trị giá 1.113 tỷ đồng.

ACB tài trợ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm dược, trị giá 500 tỷ đồng.

NCB ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và biên bản ghi nhớ nhằm thu xếp vốn, cung cấp giải pháp tài chính cho hai dự án tại TPHCM: Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Các dự án, phương án kinh doanh được thỏa thuận hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, năng lượng, dược phẩm, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà ở xã hội. Đối tượng thụ hưởng gồm các liên danh doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhỏ và vừa.