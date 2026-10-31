Ngân hàng Bắc Á (BAB): Thu nhập cốt lõi sụt giảm, lợi nhuận giữ nhịp nhờ cắt giảm mạnh chi phí dự phòng

Thu nhập lãi thuần thu hẹp và lực đỡ từ việc cắt giảm dự phòng

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á ghi nhận sự suy yếu của mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong kỳ chỉ đạt hơn 674 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Để bù đắp cho sự sụt giảm này, các mảng thu ngoài lãi đã có sự tăng trưởng tích cực. Khoản lãi từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 43 tỷ đồng, tăng 9%. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư mang về 66 tỷ đồng, tăng mạnh 73%. Hoạt động mua bán và kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận điểm sáng khi chuyển từ trạng thái lỗ của cùng kỳ sang mức lãi hơn 37 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, mảng hoạt động khác lại chuyển từ lãi sang lỗ gần 6 tỷ đồng.

Dù các mảng kinh doanh phụ trợ có sự khởi sắc, tổng thu nhập của nhà băng này vẫn chịu áp lực lớn từ sự gia tăng của chi phí vận hành. Trong quý III, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng đến 24%, chạm mức hơn 682 tỷ đồng. Phần lớn gánh nặng chi phí này đến từ quỹ lương và các khoản chi cho nhân viên với 467 tỷ đồng, chiếm tới hai phần ba tổng chi phí hoạt động. Việc chi phí phình to trong khi thu nhập cốt lõi đi xuống đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm sâu 28%, chỉ còn hơn 165 tỷ đồng.

Điểm mấu chốt giúp lợi nhuận trước thuế không bị kéo lùi theo lợi nhuận thuần chính là việc điều chỉnh chi phí dự phòng. Trong quý III, ngân hàng đã cắt giảm tới 63% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích lập gần 34 tỷ đồng, đồng thời được hoàn nhập hơn 15 tỷ đồng. Lực đỡ này giúp lợi nhuận trước thuế quý III đạt gần 147 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 829 tỷ đồng, tăng 2%. Với kế hoạch lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng đến 1.650 tỷ đồng cho cả năm, ngân hàng mới hoàn thành khoảng 50% đến 55% mục tiêu.

Quy mô tài sản mở rộng đi kèm sự gia tăng của tỷ lệ nợ xấu

Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Bắc Á ghi nhận sự mở rộng đáng kể. Tổng tài sản đạt 220.904 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Về hoạt động tín dụng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 138.333 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9%. Cơ cấu tài sản cũng có sự dịch chuyển khi lượng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 63%, lùi về mức 445 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác lại tăng 23%, đạt quy mô 31.834 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, hoạt động huy động từ thị trường dân cư và tổ chức kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá chậm. Lượng tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 2%, đạt 129.789 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu vốn, ngân hàng đẩy mạnh việc huy động từ các kênh khác. Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng vọt 52% lên mức 38.249 tỷ đồng. Hoạt động phát hành giấy tờ có giá cũng tăng mạnh 31%, đạt 32.533 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến dưới 5 năm. Ở một diễn biến khác, khoản tiền gửi và vay từ Chính phủ cùng Ngân hàng Nhà nước đã giảm sâu từ hơn 1.022 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 53 triệu đồng.

Cùng với sự gia tăng của quy mô dư nợ, chất lượng tài sản của ngân hàng cũng bộc lộ những dấu hiệu cần lưu tâm. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng quy mô nợ xấu ghi nhận trên bảng cân đối đạt hơn 1.645 tỷ đồng, tăng 13% so với con số đầu năm. Sự gia tăng này tập trung chủ yếu ở các nhóm nợ đầu, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay nhích từ mức 1,15% của đầu năm lên mức 1,19%.