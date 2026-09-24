Ngân hàng Anh thử nghiệm thành công tiền gửi token hóa

Barclays là một trong sáu ngân hàng tại Anh đã tham gia thử nghiệm giao dịch bằng tiền gửi token hoá. Ảnh: Barclays

Lloyds, NatWest và Barclays đã hoàn tất hai giao dịch tái thế chấp bằng tiền gửi token hóa, trong đó khoản tiền được khóa và tự động giải ngân khi giao dịch bất động sản hoàn tất.

Theo Reuters, một nhóm ngân hàng khác, trong đó có HSBC, cũng thực hiện giao dịch mô phỏng thanh toán giữa người mua và người bán trên một sàn thương mại điện tử.

Các thử nghiệm nằm trong dự án Great British Tokenised Deposit do UK Finance, hiệp hội ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính Anh, triển khai.

Dự án được khởi động năm 2025 với sự tham gia của Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, NatWest, Nationwide và Santander, nhằm thử nghiệm tiền gửi token hóa trong thanh toán, quyết toán và phòng chống gian lận.

Tiền gửi token hóa là phiên bản kỹ thuật số của tiền gửi ngân hàng thương mại, có cùng địa vị pháp lý với tiền gửi thông thường nhưng có khả năng lập trình. Trong thử nghiệm mua hàng trực tuyến, tiền được giữ trong tài khoản người mua và chỉ chuyển cho người bán sau khi hàng hóa được xác nhận đã nhận.

Jana Mackintosh, Giám đốc phụ trách Thanh toán và Đổi mới của UK Finance, cho rằng cơ chế này có thể giúp giảm nguy cơ gian lận.

Các ngân hàng Anh đã nghiên cứu ứng dụng blockchain trong hệ thống tài chính hơn một thập kỷ. Một trở ngại lớn là mỗi ngân hàng phát triển hệ thống riêng, khiến các nền tảng khó kết nối. Những thử nghiệm mới tập trung vào khả năng liên thông giữa các ngân hàng và hạ tầng thanh toán.

Tháng 8-2026, HSBC và Standard Chartered thực hiện giao dịch tiền gửi token hóa xuyên biên giới trực tiếp đầu tiên trên sổ cái blockchain của Swift. Hai ngân hàng ghi nhận, đối chiếu và bù trừ các nghĩa vụ tiền gửi token hóa trước khi hoàn tất quyết toán qua hệ thống hiện có.

Lloyds cũng tham gia Project Agorá do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và Viện Tài chính Quốc tế điều phối. Tháng 7-2026, ngân hàng này hoàn tất ba giao dịch bằng tiền gửi token hóa với đồng franc Thụy Sĩ, euro và bảng Anh, trong đó một giao dịch liên kết chuyển đổi ngoại tệ, thanh toán và quyết toán thành một quy trình đồng thời.

Theo các ngân hàng, tiền gửi token hóa có thể giúp giao dịch nhanh và hiệu quả hơn, nhất là trong thanh toán xuyên biên giới và quản lý thanh khoản. Ngân hàng Trung ương Anh cũng khuyến khích các ngân hàng phát triển hình thức này thay vì mở rộng sử dụng stablecoin, loại tiền mã hóa thường được neo theo USD hoặc các đồng tiền khác.

UK Finance dự kiến xây dựng bộ quy tắc và khuôn khổ quản trị để đưa dự án từ thử nghiệm sang triển khai thực tế. Các ngân hàng tham gia dự kiến phát hành ba trái phiếu kỹ thuật số trong quý I năm sau, có thể giao dịch và quyết toán bằng tiền gửi token hóa.