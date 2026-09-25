Ngân hàng Anh thử nghiệm giao dịch liên ngân hàng bằng tiền gửi mã hóa

Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lloyds, NatWest và Barclays đã thực hiện hai giao dịch thế chấp, trong khi HSBC cùng hai ngân hàng khác thử nghiệm giao dịch mua hàng trực tuyến. Trong một giao dịch mô phỏng, tiền chỉ được chuyển cho người bán sau khi hàng được giao, qua đó hạn chế nguy cơ gian lận.

Các ngân hàng cũng thử nghiệm cơ chế tự động chuyển tiền khi giao dịch bất động sản hoàn tất. Việc ứng dụng công nghệ blockchain được kỳ vọng giúp các giao dịch được xác nhận và xử lý theo các điều kiện đã thiết lập.

Các thử nghiệm nằm trong dự án “Great British Tokenised Deposit” do Hiệp hội Tài chính Anh (UK Finance) điều phối. Ngân hàng trung ương Anh (BoE) khuyến khích các ngân hàng phát triển tiền gửi mã hóa thay vì stablecoin, loại tiền kỹ thuật số thường do các công ty tư nhân phát hành và neo giá vào USD hoặc các đồng tiền khác.

Theo thông tin được công bố, tiền gửi mã hóa có địa vị pháp lý như tiền gửi ngân hàng. UK Finance sẽ xây dựng các quy định để đưa dự án vào hoạt động chính thức.

Trong quý I/2027, các ngân hàng tham gia dự kiến phát hành ba trái phiếu kỹ thuật số. Các trái phiếu này có thể được giao dịch và thanh toán bằng tiền gửi mã hóa, đánh dấu bước tiếp theo trong việc thử nghiệm ứng dụng loại tài sản này trong hoạt động tài chính.