Ngân hàng Anh cảnh báo nguy cơ tấn công mạng từ AI

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) diễn ra ở Bangkok, Phó Thống đốc BoE phụ trách ổn định tài chính Sarah Breeden nhấn mạnh sự phát triển của AI hiện đã trở thành một “rủi ro hệ thống” đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Theo bà Breeden, các ngân hàng cần chủ động nâng cao năng lực bảo mật, thay vì cho rằng các biện pháp phòng vệ hiện có có thể ngăn chặn mọi rủi ro. Đáng chú ý, AI tiên tiến có thể bị lợi dụng để tìm kiếm và khai thác những điểm yếu trong hệ thống công nghệ thông tin, trong khi các tác nhân AI tự chủ cũng tiềm ẩn nguy cơ hoạt động ngoài dự kiến, vượt qua những cơ chế kiểm soát hiện hành.

Trước tình hình này, các cơ quan quản lý Anh đang thúc giục các ngân hàng lớn nhất thiết lập kế hoạch “khôi phục hệ thống độc lập”, cơ chế vận hành trên hạ tầng phần cứng hoàn toàn tách biệt với hệ thống chính, giúp kích hoạt và duy trì các dịch vụ cốt lõi nếu hệ thống vận hành chính bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, BoE cũng đang tiến hành khảo sát mức độ sẵn sàng của các ngân hàng trước mối đe dọa từ công nghệ tính toán lượng tử, công nghệ có khả năng phá vỡ các tiêu chuẩn mã hóa hiện hành, làm gián đoạn đồng loạt hệ thống thanh toán và bù trừ tài chính.

Cảnh báo của BoE được đưa ra trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần này cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng một cuộc tấn công mạng hỗ trợ bởi AI nhằm vào hạ tầng tài chính thiết yếu có thể làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào hệ thống tiền tệ. BoE dự kiến sẽ sử dụng kết quả khảo sát toàn ngành để phối hợp với Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) xây dựng một kế hoạch ứng phó đồng bộ trên toàn hệ thống.