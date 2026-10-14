Ngân hàng An Bình (ABB) chi 3.500 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, chốt lộ trình tăng vốn

Tất toán trước hạn ba lô trái phiếu quy mô 3.500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về kết quả giao dịch trái phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (mã chứng khoán: ABB). Vào ngày 9 tháng 10 năm 2026, ngân hàng đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu với tổng giá trị huy động đạt 3.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ nhất mang mã ABB12515 được phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2025 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 26 tháng 11 năm 2031. Mức giá trị mua lại thực tế ghi nhận đạt hơn 1,065 tỷ đồng mỗi trái phiếu.

Hai lô trái phiếu còn lại mang mã ABB12516 và ABB12517 cùng được phát hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2025 với tổng giá trị lần lượt là 2.600 tỷ đồng và 600 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 6 năm và dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2031. Ngân hàng đã thực hiện thanh toán sớm hai mã này với giá trị mua lại thực tế gần 1,063 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Việc tất toán lượng lớn trái phiếu trước hạn giúp ngân hàng cơ cấu lại nguồn vốn và điều chỉnh các chỉ tiêu an toàn tài chính trong hoạt động.

Lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên hơn 26.800 tỷ đồng

Cùng thời điểm cơ cấu nợ trái phiếu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng này tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,4 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được huy động thông qua ba phương án phát hành cổ phiếu riêng biệt. Phương án có quy mô lớn nhất là chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa gần 8.034 tỷ đồng. Phương án thứ hai là phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô tối đa 1.928 tỷ đồng. Phương án thứ ba là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với giá trị tối đa 803,3 tỷ đồng.

Đối với phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất tỷ lệ thực hiện quyền là 12%, tương đương việc phát hành thêm 192,8 triệu cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất đã qua kiểm toán. Lượng cổ phiếu thưởng này không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được triển khai thực hiện trong quý 4 năm 2026.

Đối với chương trình lựa chọn người lao động đã được cơ quan quản lý phê duyệt từ giữa năm 2026, ngân hàng sẽ phát hành tỷ lệ 4% có thu tiền, tương đương 64,27 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp cũng phát hành tỷ lệ 1% làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, tương ứng tối đa hơn 16 triệu cổ phiếu sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành này, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ chạm mức 26.833,3 tỷ đồng.