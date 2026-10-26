Ngân hàng Agribank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô

Tối 26-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2026” và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh trên địa bàn Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang Thái

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dựcó các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Tại thời điểm chương trình kết thúc, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm vào Quỹ "Vì người nghèo" thành phố.

Là một trong những đơn vị luôn tích cực tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội và vì người nghèo trong thời gian qua, tại chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2026", Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao ủng hộ chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2026" với số tiền 10 tỷ đồng. Ảnh: Quang Thái

Đặc biệt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là 1 trong 20 tập thể tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố được UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên dương, vinh danh.

Đây là sự ghi nhận, tri ân của thành phố đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại chương trình, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã vinh dự được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các tập thể, đơn vị, trong đó có Ngân hàng Agribank. Ảnh Quang Thái

Với tập thể, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, hiệu quả của hoạt động vì người nghèo, bảo đảm an sinh không chỉ được đo bằng giá trị kinh phí hay số phần quà trao tặng, mà còn bằng những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người thụ hưởng.

Mục tiêu cuối cùng là chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, từ giúp đỡ trước mắt sang tạo nền tảng để các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank đang kiên trì theo đuổi.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chia sẻ, mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

“Với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, cùng sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn khó khăn”, đồng chí Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng.