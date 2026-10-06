Ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm online, cao nhất 8%/năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến trong tháng 10/2026. Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất trong tháng, với mức tăng 0,3 điểm phần trăm tại các kỳ hạn 6 và 9 tháng, cùng mức tăng 0,2 điểm phần trăm tại kỳ hạn 12 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại ACB được nâng lên 7,9%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng cùng được áp dụng mức lãi suất 8%/năm.

Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, ACB tiếp tục niêm yết lãi suất 4,75%/năm, tương đương mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Với mức lãi suất mới, ACB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiền gửi niêm yết cao hiện nay.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngân hàng ACB tháng 10/2026

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, ACB còn áp dụng mức lãi suất khác đối với một số nhóm khách hàng và sản phẩm tiền gửi có điều kiện riêng. Theo đó, với hình thức gửi tiết kiệm nhận lãi trước, lãi suất kỳ hạn 6 tháng có thể lên tới 8,33%/năm, cao hơn 0,43 điểm phần trăm so với mức niêm yết.

Tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất theo hình thức nhận lãi trước đạt 8,15%/năm, cao hơn 0,15 điểm phần trăm so với mức lãi suất tiền gửi trực tuyến niêm yết. Các mức lãi suất này áp dụng cho một số nhóm khách hàng đặc biệt và đi kèm các điều kiện riêng của sản phẩm.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy, ACB hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4%/năm. Kỳ hạn 2 tháng có lãi suất 4,2%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng được áp dụng mức 4,4%/năm.

Ở các kỳ hạn tiếp theo, tiền gửi 5 tháng có lãi suất 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,75%/năm và kỳ hạn 9 tháng được niêm yết ở mức 4,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động tại quầy của ACB là 5,3%/năm. Các khoản tiền gửi từ 13 đến 36 tháng được áp dụng lãi suất 5,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy ngân hàng ACB tháng 10/2026

Riêng kỳ hạn 13 tháng, khách hàng có khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng có thể được hưởng mức lãi suất cao hơn. Theo đó, lãi suất áp dụng có thể là 7%/năm hoặc 6,75%/năm, tùy từng khách hàng và điều kiện áp dụng.

Bên cạnh biểu lãi suất tiết kiệm truyền thống, ACB tiếp tục triển khai sản phẩm tiết kiệm Phúc An Lộc dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy.

Đối với sản phẩm này, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 4,2%/năm. Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 4,6%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng được áp dụng mức 4,7%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi Phúc An Lộc kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm.