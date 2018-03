Ngân hàng ABBank nói gì về vụ cướp giữa ban ngày?

Đại diện Ngân hàng ABBank cho biết, 2 thanh niên nghi dùng súng cướp giữa ban ngày ở ngân hàng không gây bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản của khách hàng, của cán bộ nhân viên cũng như tài sản của ngân hàng.

Tối 31.3, liên quan đến vụ “Hai thanh niên nghi dùng súng cướp ngân hàng giữa ban ngày”, đại diện ngân hàng TMCP ABBank đã thông tin thêm rằng 2 thanh niên nghi dùng súng cướp giữa ban ngày ở ngân hàng không gây bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản của khách hàng, của cán bộ nhân viên cũng như tài sản của ngân hàng.

Ngân hàng ABBank nơi xảy ra vụ cướp hụt. Ảnh: C.T

Theo đó, hai thanh niên nghi dùng súng khống chế bảo vệ của ngân hàng và yêu cầu nhân viên ngân hàng xếp tiền vào ba lô mang theo. Do được đào tạo về an ninh và an toàn ngân hàng trong các trường hợp khẩn cấp, nên bảo vệ và các nhân viên của ngân hàng đã ngăn cản thành công hành vi của kẻ gian.

Sau một vài phút xô xát, kẻ gian đã bỏ chạy mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản của khách hàng, ngân hàng và cán bộ nhân viên. Hiện, các cơ quan chức năng đang theo dõi chỉ đạo và điều tra sự việc.

Camera an ninh đã nhận dạng 2 nghi phạm. Ảnh: C.T

Đại diện ABBank khẳng định, sẽ phối hợp với cơ quan công an để điều tra vụ cướp và rà soát, tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch cũng như báo cáo Ngân hàng nhà nước để cảnh báo trên toàn hệ thống.

Chí Tâm