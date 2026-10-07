Ngân hàng Á Châu (ACB) tất toán đúng hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng, chính thức lấn sân mảng bảo hiểm

Tất toán và huy động vốn qua kênh trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả thanh toán gốc và lãi trái phiếu định kỳ. Cụ thể vào ngày 2/10/2026, ngân hàng đã chi ra 500 tỷ đồng tiền nợ gốc và 31,5 tỷ đồng tiền lãi để tất toán lô trái phiếu mang mã ACBL2326007. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 2/10/2023 với kỳ hạn 3 năm và đã được ngân hàng thanh toán đầy đủ đúng vào ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu. Trước đó vào ngày 24/8/2026, nhà băng này cũng đã chi trả tổng cộng gần 1.583 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi để tất toán dứt điểm lô trái phiếu mã ACB12408 với mức lãi suất áp dụng trong kỳ là 5,5%/năm.

Ở chiều huy động vốn, ngân hàng tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm nợ mới. Vào ngày 9/9/2026, nhà băng này đã chào bán thành công 200 trái phiếu mã ACBL12604 với mệnh giá 1 tỷ đồng một trái phiếu, thu về 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu mới có kỳ hạn kéo dài 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 9/9/2036 và áp dụng mức lãi suất cố định 8,5%/năm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lô trái phiếu thứ tư được phát hành thành công. Ba đợt huy động trước đó bao gồm mã ACB12603 trị giá 750 tỷ đồng, mã ACB12602 trị giá 1.000 tỷ đồng và mã ACB12601 trị giá 300 tỷ đồng.

Hoàn thiện hệ sinh thái với công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Cùng với các hoạt động cơ cấu nguồn vốn, hệ sinh thái tài chính của ngân hàng vừa có bước mở rộng quan trọng. Theo Giấy phép số 104/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 12/8/2026, hai công ty con của ngân hàng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB (ACBS) đã được chấp thuận thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (ACB Insurance). Công ty bảo hiểm mới này có quy mô vốn điều lệ ban đầu đạt 500 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, ACBA góp 91% vốn và ACBS góp 9% vốn còn lại, giúp công ty mẹ gián tiếp sở hữu hoàn toàn đơn vị này.

Trụ sở chính của ACB Insurance được đặt tại số 743/1 đến 747 đường Hồng Bàng, phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo giấy phép hoạt động, doanh nghiệp mới sẽ cung cấp các dịch vụ trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường. Các nghiệp vụ kinh doanh chính bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm cháy nổ. Việc đưa công ty bảo hiểm phi nhân thọ vào hoạt động giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ tài chính đa dạng cho tệp khách hàng hiện hữu của ngân hàng.