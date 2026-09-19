Ngân hàng Á Châu (ACB) phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã hoàn tất đợt chào bán 200 trái phiếu riêng lẻ mang mã ACBL12604. Với mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động từ đợt phát hành đạt mức 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này chính thức lưu hành từ ngày 09/09/2026, kéo dài trong kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 09/09/2036, áp dụng mức lãi suất cố định 8,5% mỗi năm. Mã số chính thức của lô trái phiếu sẽ được cấp sau khi ngân hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Dữ liệu thống kê cho thấy đây là lô trái phiếu thứ tư được nhà băng này phát hành kể từ đầu năm 2026. Tổ chức tín dụng này trước đó đã huy động thành công ba lô khác bao gồm: mã ACB12603 trị giá 750 tỷ đồng (phát hành ngày 17/08/2026), mã ACB12602 trị giá 1.000 tỷ đồng (phát hành ngày 09/06/2026) và mã ACB12601 trị giá 300 tỷ đồng (phát hành ngày 29/05/2026). Ở chiều thanh toán nợ, vào ngày 24/08/2026, ngân hàng đã chi trả tổng cộng gần 1.583 tỷ đồng cả gốc và lãi để tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã ACB12408 với mức lãi suất áp dụng trong kỳ là 5,5% mỗi năm.

Cùng với công tác quản trị nguồn vốn, cơ cấu kinh doanh của ngân hàng chính thức ghi nhận thêm một lĩnh vực mới. Căn cứ theo Giấy phép kinh doanh số 104/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 12/08/2026, hai công ty con của nhà băng này là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB (ACBS) đã được chấp thuận thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (ACB Insurance).

Pháp nhân mới hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm sở hữu mức vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, ACBA góp tỷ trọng chi phối 91% và ACBS đóng góp 9% còn lại. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa chỉ 743/1-745-747 đường Hồng Bàng, phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiệp vụ kinh doanh chính được cấp phép bao gồm cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm cháy nổ. Với tỷ lệ sở hữu tuyệt đối tại ACBA và ACBS, Ngân hàng Á Châu sẽ đóng vai trò sở hữu gián tiếp đối với hãng bảo hiểm mới này.