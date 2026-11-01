Ngân hàng Á Châu (ACB): Lãi 9 tháng vượt 13.300 tỷ đồng, rục rịch huy động gần 18.000 tỷ trái phiếu

Tất toán nợ cũ và kế hoạch huy động gần 18.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán ACB) vừa thực hiện công bố thông tin về việc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu mã ACBL2426011. Cụ thể vào ngày 23/10/2026, ngân hàng đã chi trả 500 tỷ đồng tiền gốc và 25 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán toàn bộ lô trái phiếu này theo đúng cam kết. Lô trái phiếu ACBL2426011 bao gồm 500 đơn vị với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, được phát hành vào ngày 23/10/2024 với kỳ hạn 2 năm.

Cùng với việc hoàn thành nghĩa vụ nợ cũ, Hội đồng quản trị ACB cũng vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 tại thị trường nội địa. Theo kế hoạch được phê duyệt, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 17 đợt trái phiếu. Khối lượng huy động có tổng mệnh giá phát hành tối đa lên tới 17.950 tỷ đồng, với mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng.

Lô trái phiếu phát hành đợt này là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng. Về cấu trúc, kỳ hạn phát hành được quy định từ 1 năm trở lên. Lãi suất áp dụng có thể là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa hai hình thức này tùy thuộc vào điều kiện thị trường từng thời điểm. Mục tiêu của đợt huy động vốn quy mô lớn này là bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ nhu cầu giải ngân tín dụng cho tệp khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng, quy mô tài sản vượt 1,1 triệu tỷ

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của ACB ghi nhận kết quả khả quan ở hầu hết các chỉ tiêu chính. Thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt gần 8.195,4 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động và thuế, lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 4.698,8 tỷ đồng, tăng 9,8%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng mang về thu nhập lãi thuần hơn 22.969,2 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế tương ứng đạt hơn 13.311,7 tỷ đồng, duy trì mức tăng 3,7%.

Sự tăng trưởng về lợi nhuận đi liền với việc mở rộng quy mô bảng cân đối kế toán. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ACB đạt mức hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 7,7% so với thời điểm đầu năm. Chất lượng tài sản được duy trì ổn định với khoản mục cho vay khách hàng ghi nhận gần 757.343,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68,6% trong cơ cấu tổng tài sản. Đứng thứ hai là danh mục chứng khoán đầu tư với giá trị hơn 181.641,4 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của nhà băng này ở mức hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 7,4% so với số liệu đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn huy động cho thấy sự vững chắc khi tiền gửi của khách hàng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, đạt hơn 596.302,3 tỷ đồng và chiếm 59,6% tổng nợ phải trả. Nguồn vốn dồi dào này tạo nền tảng thanh khoản an toàn cho các hoạt động cấp tín dụng trong những tháng cuối năm 2026.