'Ngân hà ước mơ' giữa đại ngàn Tây Giang

Ngược dốc núi lên vùng cao, chúng tôi có mặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang giữa lúc mưa rừng rả rích. Hàng nghìn học sinh và bà con địa phương đã có mặt từ sớm chờ đón đêm hội. Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng reo vui vang lên giữa núi rừng.

Học sinh vùng cao Tây Giang háo hức chờ đón đêm hội Tết Trung thu.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là phần ra mắt “Ngân hà ước mơ”. Trước đêm hội, các em được phát phiếu để viết điều ước của mình. Những điều ước sau đó được Ban tổ chức tổng hợp, kết nối với các đơn vị đồng hành để hỗ trợ và từng bước hiện thực hóa.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “Đồng hành cùng địa phương, chăm lo cho thế hệ tương lai là mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ. Sau thời gian chung tay xây dựng 6 ngôi trường liên cấp, hôm nay, chúng tôi mang đến “Ngân hà ước mơ” như một nơi để các cháu gửi gắm khát vọng, ước muốn. Chúng ta chăm lo cho các cháu hôm nay không chỉ để có một mùa Trung thu vui hơn, mà xa hơn là nuôi dưỡng những mầm xanh, nuôi dưỡng niềm tin, tình yêu quê hương, đất nước, vun đắp để các em trở thành những công dân có ích”.

Là những người trực tiếp hướng dẫn học trò viết ước mơ, cô A Lăng Thị Hiên, giáo viên môn Ngữ văn, chia sẻ: “Mỗi em nhỏ ở đây đều có những ước mơ. Có khi chỉ giản dị là chiếc xe đạp, cái cặp sách hay chiếc bàn học. Là người thầy, người cô, chúng tôi mong những điều ước ấy sẽ được lắng nghe và nâng đỡ”.

Những bộ bàn học mới được trao tận tay, hiện thực hóa điều ước của các em nhỏ tại chương trình.

Qua từng nét chữ mộc mạc, câu chuyện của các học sinh vùng cao Tây Giang hiện lên đầy chân thực. Đó là mong ước có đôi mắt sáng của những em vốn bị khuyết tật bẩm sinh; là ước mơ có chiếc xe đạp để đoạn đường đèo đến trường bớt xa xôi, nhọc nhằn. Lại có em cẩn thận viết lên ước mơ được một lần ra Thủ đô thăm Lăng Bác. Ngay tại chương trình, nhiều điều ước đã được các đơn vị nhận hỗ trợ hiện thực hóa.

Trong số đó, câu chuyện của Pơloong Thị Tế, học sinh lớp 7/4, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang, nhận được sự quan tâm. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Thị Tế sống cùng ông bà ngoại. Khi được hỏi về điều ước của mình, em rụt rè nói: “Em ước được một lần đi tham quan Quân khu 5 và TP Đà Nẵng cùng với bạn bè”. Lắng nghe ước mơ của cô bé, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 lên sân khấu và cho biết, sẽ giao Bộ CHQS TP Đà Nẵng sớm tổ chức chuyến đi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 5 và các danh lam thắng cảnh cho em cùng bạn bè.

Không giấu được niềm vui, em Pơloong Thị Tế ngập ngừng bước tới, xin phép ôm Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất thay lời cảm ơn.

Niềm vui của em Pơloong Thị Tế khi được Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhận lời hiện thực hóa ước mơ.

Nhân dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao tivi, xe đạp, đồ dùng học tập, thuốc men, cặp sách, quần áo, lồng đèn và một số vật dụng thiết yếu tặng các trường và học sinh.

Các phần quà được trao tới Ban giám hiệu, 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại 6 trường phổ thông nội trú trên tuyến biên giới gồm Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương. Xuyên suốt nhiều ngày qua, chuỗi hoạt động được triển khai như: Khám bệnh, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí, gian hàng 0 đồng, các trò chơi dân gian và trao tặng hơn 1.000 đầu sách tới trẻ em vùng cao.

Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội (giữa) trao bức ảnh “Bác Hồ với thiếu nhi” tặng 6 trường nội trú liên cấp.

Đêm hội khép lại rực rỡ dưới màn pháo hoa. Với học sinh nơi đây, chiếc xe đạp, bộ sách hay những món quà nhỏ trao tay không chỉ là niềm vui đêm hội, mà đã trở thành điểm tựa thiết thực tiếp sức các em đến trường. Từ những tấm phiếu ước mơ đêm nay, sáng kiến “Ngân hà ước mơ” sẽ vươn xa hơn nữa đến các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, kết nối thêm những tấm lòng nhân ái, để không ngừng thắp sáng ước mơ cho trẻ em vùng cao.