Ngăn 'điểm nóng' giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngay từ cơ sở

Toàn cảnh tọa đàm

Giải quyết dứt điểm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự là yêu cầu đặt ra đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm hiện nay.

Nội dung này được mổ xẻ qua 6 bài tham luận tại buổi tọa đàm khoa học về đảm bảo an ninh trật tự phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Chương Dương, do Công an xã Chương Dương và Công an xã Thượng Phúc - Hà Nội phối hợp với Khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức chiều 28/10/2026.

Hai đơn vị Công an xã Chương Dương và Thượng Phúc có địa bàn giáp ranh, cùng thuộc Cụm thi đua số 15 của Công an thành phố Hà Nội.

Dự buổi tọa đàm có Đại tá, PGS.TS. Dương Văn Minh, Trưởng khoa Cảnh sát vũ trang cùng các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phía địa phương và Công an thành phố Hà Nội có ông Từ Đức Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Chương Dương; đại diện chỉ huy các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng Tham mưu Công an thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể xã Chương Dương; Trung tá Tạ Trung Kiên, Trưởng Công an xã Chương Dương; Trung tá Phạm Thái Hưng, Phó Trưởng Công an xã Thượng Phúc cùng cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị...

Từ góc độ quản lý, nghiên cứu khoa học và thực tiễn bám địa bàn, 6 tham luận tại tọa đàm đã phân tích vị trí nòng cốt của Công an cấp xã khi đi đầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại cơ sở. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu chỉ thẳng những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân phát sinh phức tạp trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm ở cấp xã.

Để tháo gỡ những lực cản này, các ý kiến tại tọa đàm thống nhất nhóm giải pháp đầu tiên là đổi mới công tác dân vận. Cấp có thẩm quyền cần tăng cường đối thoại trực tiếp, cởi mở với người dân, đồng thời vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ theo quy định. Các thủ tục pháp lý phải được tháo gỡ nhanh chóng để xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại ngay tại địa bàn. Song song với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp giữa các khoa nghiệp vụ của Học viện Cảnh sát nhân dân với Công an cơ sở cần được duy trì thường xuyên.

Kết luận buổi tọa đàm với vai trò đồng chủ trì, Trung tá Tạ Trung Kiên, Trưởng Công an xã Chương Dương cho biết những phân tích tại hội nghị là cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Thời gian tới, Công an xã Chương Dương sẽ cụ thể hóa các giải pháp thành nhiệm vụ, lộ trình theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Trưởng Công an xã Chương Dương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý sớm các vấn đề phát sinh để không rơi vào thế bị động, bất ngờ. Toàn đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ đúng lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân.

Cùng với việc tranh thủ sự hướng dẫn chuyên môn từ các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và sự đồng thuận của người dân trong triển khai các dự án trọng điểm, Công an hai xã giáp ranh Chương Dương và Thượng Phúc sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương...