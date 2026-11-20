Người dân xã Giao Minh (Ninh Bình) phun thuốc khử trùng chuồng trại nhằm tiêu diệt mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nâng cao ý thức tự phòng dịch

Đầu tháng 11/2026, gia đình ông Trần Đình Sáng, thôn Nghĩa Xá, xã Xuân Trường phát hiện một số con lợn trong đàn có biểu hiện bỏ ăn. Trong 3 ngày liên tiếp, gia đình tự mua thuốc về tiêm nhưng đàn lợn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nghi ngờ con nuôi mắc bệnh, ông Sáng liên hệ với cán bộ thú y xã đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định đàn lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại hộ ông Sáng, xã Xuân Trường đã triển khai các biện pháp xử lý, tổ chức tiêu hủy 52 con lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời hướng dẫn hộ nuôi tập trung vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột nhằm loại bỏ mầm bệnh còn tồn lưu trong môi trường, hạn chế nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Xuân Trường thông tin, để ngăn chặn dịch bệnh, chính quyền xã và cơ quan chuyên môn đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác giám sát tình hình, rà soát tổng đàn và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn cùng các sản phẩm liên quan được thực hiện nghiêm ngặt. Địa phương tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm, nhất là các ổ dịch cũ và vùng có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các trưởng thôn để nắm bắt tình hình chăn nuôi tại từng hộ. Người dân được tuyên truyền, vận động chủ động theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, không chủ quan khi phát hiện lợn bỏ ăn, sốt hoặc chết bất thường, tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy hay tự ý vận chuyển, giết mổ lợn bệnh. Việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời các ổ dịch được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh phát tán ra cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Cán bộ thú y xã Xuân Trường (Ninh Bình) hướng dẫn người dân sử dụng thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại nhằm phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Giao Minh, từ ngày 26/9 đến 31/10/2026, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 3 hộ chăn nuôi, địa phương đã tổ chức tiêu hủy hơn 2 tấn lợn thịt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường chăn nuôi nhằm ngăn chặn mầm bệnh.

Ông Trần Văn Thìn, hộ nuôi tại thôn Sa Châu, xã Giao Minh cho biết, sau khuyến cáo của ngành chức năng và chính quyền địa phương, người dân đã nắm được tình hình dịch bệnh và nâng cao ý thức vệ sinh chuồng trại, tuân thủ chặt chẽ các quy định mới về phòng dịch và chuẩn bị các điều kiện an toàn khi tái đàn.

Ông Bùi Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Minh cho biết, từ ngày 31/10 đến nay, địa phương vẫn đang tập trung duy trì công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ đàn vật nuôi và chưa ghi nhận thêm ổ dịch mới nhưng khuyến cáo hộ chăn nuôi không chủ quan, lơ là với dịch bệnh này.

Xã đề nghị người dân không tự ý tái đàn khi chưa đủ thời gian cách ly và chưa bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh. Mọi hoạt động tái đàn đều phải được báo cáo và kiểm tra chặt chẽ bởi cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa đàn vật nuôi mới vào chăn nuôi.

“Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, ý thức tự phòng của người dân là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng dịch tả lợn châu Phi. Chỉ khi người dân thực hiện đúng quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, thay đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ, phân tán sang nuôi tập trung, quy mô lớn mới có thể kiểm soát dịch bệnh và phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Minh nhấn mạnh.

Kiểm soát dịch, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trước Tết

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện ghi nhận 22 xã, phường phát sinh tình trạng lợn ốm, chết do dịch tả lợn châu Phi. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 15/11, tổng số lợn tiêu hủy trên địa bàn tỉnh khoảng 17.400 con. Một số địa phương như Đồng Thái, Tây Hoa Lư, Nho Quan, Thanh Sơn, Phú Sơn và Yên Khánh diễn biến dịch bệnh còn phức tạp.

Người dân xã Xuân Trường (Ninh Bình) rải vôi, khử trùng chuồng trại sau khi địa phương ghi nhận các ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình đó, để sớm khống chế và tiến tới kiểm soát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn trước ngày 15/12/2026, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực và ưu tiên bố trí nhân lực chuyên môn thú y cho tuyến cơ sở.

Các địa phương tập trung khoanh vùng, xử lý dứt điểm ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh; duy trì chế độ giám sát, báo cáo dịch bệnh hằng ngày và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nếu để dịch lây lan diện rộng. Lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở phối hợp siết chặt quản lý hoạt động giết mổ, kiểm soát nghiêm việc vận chuyển, lưu thông lợn và sản phẩm từ lợn.

Cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường hay trục lợi chính sách. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng chuồng trại, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về khai báo và tái đàn an toàn, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.

Theo Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, tính đến cuối tháng 10 năm 2026, tổng đàn lợn của tỉnh là 1.152 nghìn con, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.