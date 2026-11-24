Trạm CSGT Hòa Nhơn chốt chặn tại tuyến đường Vành đai rẽ vào khu TĐC Hòa Khương.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Hòa Khương nối với Quốc lộ 14B đã được cắm biển báo cấm xe tải có tải trọng trên 5,5 tấn lưu thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều xe tải có tải trọng từ 15 đến 20 tấn chở đất từ tuyến đường Vành đai rẽ vào khu tái định cư (TĐC) Hòa Khương vừa hoàn thành hạ tầng, sau đó đi vào đường Hòa Khương để vận chuyển đất đến một công trình gần khu vực này. Đáng lo ngại, các phương tiện nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến đường cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nhất là vào thời điểm học sinh tan trường, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông đúc.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng vào trưa 17-11 cho thấy, hàng chục lượt xe tải có tải trọng từ 15 đến 20 tấn nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến đường Vành đai, sau đó rẽ vào khu TĐC Hòa Khương để tiếp tục di chuyển vào đường Hòa Khương (tuyến đường đã có biển báo cấm phương tiện có tải trọng trên 5,5 tấn). Các xe này chở đất đến khu vực trồng cây keo, cách khu dân cư hơn 500m. Sau khi hoàn thành việc đổ đất, các phương tiện quay trở lại đường Hòa Khương, đi xuyên qua khu dân cư để ra tuyến đường Vành đai.

Đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Hòa Nhơn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Hòa Tiến tổ chức kiểm tra, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 2 phương tiện tải trọng lớn vi phạm quy định khi lưu thông vào đường Hòa Khương.

Các phương tiện tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường Hòa Khương, ảnh chụp ngày 17-11.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Hòa Nhơn, trên tuyến đường Vành đai có nhiều tuyến đường dân sinh giao cắt cấm xe tải có tải trọng trên 10 tấn lưu thông vào đường Hòa Khương. Thời gian qua, lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này.

Tại khu vực đầu tuyến đường Hòa Khương giao với Quốc lộ 14B đã có biển báo cấm xe tải có tải trọng trên 5,5 tấn. Trong khi đó, tại lối vào khu TĐC Hòa Khương, sau khi hoàn thành hạ tầng, chưa được bố trí biển báo cấm phương tiện tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường này. Do đó, một số tài xế điều khiển xe tải trọng lớn lợi dụng đi vào khu TĐC rồi tiếp tục lưu thông ra đường Hòa Khương.

Chỉ huy Trạm CSGT Hòa Nhơn cho biết, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường này. Tuy nhiên, khi được kiểm tra, một số tài xế cho rằng tại lối vào khu TĐC không có biển báo cấm nên không biết tuyến đường phía trước hạn chế tải trọng. Điều này gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm. Để khắc phục bất cập, tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các trường hợp vi phạm, Trạm CSGT Hòa Nhơn đã tham mưu UBND xã Hòa Tiến lắp đặt biển báo cấm xe tải có tải trọng trên 10 tấn lưu thông vào khu TĐC Hòa Khương.

“Những ngày qua, đơn vị đã chỉ đạo các tổ công tác tăng cường bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực đường Vành đai dẫn vào khu TĐC, đồng thời thường xuyên tuần tra trên tuyến đường Hòa Khương để kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, Trạm cũng bố trí cán bộ mặc thường phục để ghi nhận hình ảnh, theo dõi hoạt động của các phương tiện, nhất là những trường hợp tài xế có hành vi cảnh giới, tìm cách né tránh các chốt kiểm soát để đi vào đường cấm”, đại diện Trạm CSGT Hòa Nhơn thông tin.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện tải trọng lớn trên tuyến đường Hòa Khương đang được siết chặt. Đây là giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá tải đi vào đường cấm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và sự an toàn của người dân, nhất là các em học sinh khi lưu thông qua khu vực này.