Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Vĩnh Hưng đã kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”.

Trước đó, ngày 2/10, Công an phường Vĩnh Hưng tiếp nhận trình báo của một người dân trú tại tỉnh Bắc Ninh về việc con trai là Nguyễn Đức C (SN 2008) xuống khu vực phường Vĩnh Hưng chơi và gia đình nghi ngờ cháu bị “bắt cóc” tại một nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Công an phường Vĩnh Hưng giải cứu kịp thời vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trên cơ sở nắm chắc phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức “bắt cóc online”, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng đã khẩn trương phân công 3 tổ công tác rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ và địa điểm có liên quan. Chỉ sau khoảng 20 phút triển khai, một tổ công tác đã xác định cháu C đang ở tại một nhà trọ trên đường Lĩnh Nam thuộc phường Vĩnh Hưng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu C về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, cháu C cho biết, sáng cùng ngày, cháu nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo cháu C có liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy. Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu cháu C chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”, đồng thời hướng dẫn cháu C đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc và gọi điện cho gia đình với nội dung giả bị bắt cóc nhằm buộc người thân chuyển tiền. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Công an phường Vĩnh Hưng, vụ việc đã được ngăn chặn, cháu C được bảo đảm an toàn và gia đình chưa bị thiệt hại về tài sản. Công an phường Vĩnh Hưng đã tuyên truyền, giải thích để gia đình nhận diện rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và nâng cao cảnh giác.

Công an phường Vĩnh Hưng khuyến cáo: Người dân cần hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, “chứng minh tài chính”, cắt liên lạc với người thân hoặc di chuyển đến địa điểm vắng người. Khi gặp tình huống nghi vấn, cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền và nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.