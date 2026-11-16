Ngăn chặn vụ việc bán hàng giá cao cho người già

Công an xã Kim Hoa và chính quyền địa phương làm việc với người bán hàng.

Tại đây, các đối tượng tặng một số sản phẩm như quần áo thể thao, đồng thời chào bán nhiều mặt hàng gồm: sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và các sản phẩm tiêu dùng khác với giá cao. Đáng chú ý, có sản phẩm được cho là mua vào chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được chào bán cho người dân với giá lên tới hàng triệu đồng. Công an xã Kim Hoa đã kịp thời kiểm tra, ngăn chặn hoạt động có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.