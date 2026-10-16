Ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả mạo 'lệnh bắt giữ'

Trước đó, sáng 14/10 Công an xã Vĩnh Hải đã tiếp nhận thông tin anh N.B.D. (sinh năm 2008, trú tại thôn An Lương, xã Vĩnh Hải) bị một số đối tượng sử dụng “lệnh bắt giữ” giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an xã Vĩnh Hải nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, giúp D. không rơi vào bẫy của các đối tượng. Lực lượng Công an đồng thời hướng dẫn D. bảo mật thông tin cá nhân, bảo vệ tài sản và không làm theo yêu cầu của những người không rõ danh tính.

Qua vụ việc, Công an xã Vĩnh Hải cho biết, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan chức năng, sử dụng giấy tờ giả để đe dọa, gây hoang mang, thao túng tâm lý nạn nhân, từ đó tìm cách chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội, điện thoại để tiếp cận, tạo áp lực khiến nạn nhân mất bình tĩnh và làm theo hướng dẫn.

Công an xã đã tuyên truyền, hướng dẫn D. cùng người thân nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là hành vi giả mạo cơ quan chức năng và giấy tờ tố tụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi nhận được thông báo có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các giấy tờ, lệnh bắt giữ được gửi qua mạng hoặc điện thoại, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin qua kênh chính thức, không tự ý làm theo chỉ dẫn của đối tượng nghi vấn.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý, tránh để các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ nhằm chiếm đoạt tài sản.