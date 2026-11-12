Ngăn chặn việc lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp

Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đến hết tháng 10, cả nước đạt 74% kế hoạch vốn đầu tư công.

Bố trí 5.000 tỷ đồng vốn ban đầu cho Quỹ nhà ở quốc gia

Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên (Đoàn An Giang) cho biết, bên cạnh phát triển nhà ở để bán, Đảng đã có nhiều chỉ đạo về việc ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các quy định về Quỹ nhà ở quốc gia được hình thành từ ngân sách nhà nước để đầu tư, tạo lập nhà ở cho thuê, song việc bố trí vốn cho quỹ còn hạn chế. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng nêu giải pháp về thể chế và tổ chức thực hiện nhằm bố trí vốn kịp thời, sớm tạo nguồn cung nhà ở cho thuê với giá hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên chất vấn - trả lời chất vấn.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Nghị quyết số 201 của Quốc hội và Nghị định số 302 của Chính phủ đã quy định về quỹ phát triển nhà ở, gồm Quỹ nhà ở quốc gia ở Trung ương do Chính phủ thành lập và quỹ phát triển nhà ở xã hội tại địa phương.

Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng phương án thành lập Quỹ nhà ở quốc gia ở Trung ương. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ đã tham mưu bố trí nguồn lực ban đầu 5.000 tỷ đồng. Sau 3 năm hoạt động, nguồn vốn sẽ được nâng lên 10.000 tỷ đồng, tùy theo nhu cầu.

Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên (Đoàn An Giang) chất vấn về quỹ nhà ở quốc gia.

Hiện Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng đánh giá, tính toán về sự cần thiết thành lập quỹ. Ngay sau khi quỹ được thành lập, Bộ sẽ hướng dẫn cơ chế tài chính để sớm đưa quỹ vào hoạt động.

Rà soát, xử lý tình trạng bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp

Đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn TP Hồ Chí Minh) phản ánh, khoảng 4.000 trường hợp công dân cho biết bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nhằm trốn thuế. Những người này sau đó bị cưỡng chế thuế, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng nêu giải pháp xử lý, bảo vệ người dân và tránh oan sai.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm tra, rà soát, hiện còn khoảng 8.000 trường hợp có dấu hiệu bị lợi dụng hồ sơ. Nhiều trường hợp phát sinh từ khoảng 20 năm trước, khi công nghệ thông tin chưa phát triển, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế.

Đại biểu Dương Minh Tuấn chất vấn về lợi dụng thông tin cá nhân.

“Tôi khẳng định, hiện nay, với việc xây dựng và kết nối dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ trì, tình trạng lợi dụng hồ sơ cá nhân để đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp giả không thể xảy ra được”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với cơ quan Công an rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp liên quan. Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý người dân cần bảo vệ thông tin cá nhân, tránh bị lợi dụng để đăng ký kinh doanh trái phép.

Giám sát chặt tình trạng nhà thầu trúng thầu nhưng không trực tiếp thi công

Tranh luận về tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn TP Đà Nẵng) cho rằng cần nhìn nhận thêm một nguyên nhân chưa được đề cập nhiều tại các kỳ họp Quốc hội, đó là tình trạng nhà thầu trúng thầu nhưng không trực tiếp thi công mà phân chia công việc qua nhiều tầng nấc trung gian.

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng có tình trạng nhà thầu trúng thầu nhưng không trực tiếp thi công mà phân chia công việc qua nhiều tầng nấc trung gian.

Theo đại biểu, đầu tư công được xác định là một trong những động lực then chốt dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn này vẫn gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh những nguyên nhân đã được nhận diện, trong đó có khâu chuẩn bị đầu tư, đại biểu cho rằng cần chú ý đến hiện tượng "đa cấp" trong thi công.

Cụ thể, có tình trạng tập đoàn, tổng công ty mẹ trúng thầu nhưng không trực tiếp tổ chức thi công mà giao lại cho công ty con. Công ty con tiếp tục chuyển cho xí nghiệp, đơn vị thi công, rồi qua nhiều cấp trung gian khác trước khi đến nhà thầu trực tiếp thực hiện công trình.

Đại biểu phân tích, qua mỗi tầng nấc trung gian, một phần chi phí quản lý và lợi nhuận lại được trích lại. Các khoản này được cộng dồn qua từng cấp, khiến chi phí mà đơn vị trực tiếp thi công phải gánh ngày càng lớn.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn đại biểu.

Trong khi đó, nhà thầu trực tiếp còn phải chịu những biến động về giá vật liệu, nhân công và các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Khi nguồn lực bị phân chia qua nhiều khâu trung gian, đơn vị trực tiếp thi công có thể gặp khó khăn về tài chính, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng hoàn thành công trình.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, cơ chế phân chia qua nhiều tầng nấc như vậy có thể dẫn đến tình trạng đội vốn, chiếm dụng vốn, chậm thanh toán cho đơn vị thi công, thậm chí phát sinh nợ đọng. Đây là vấn đề cần được nhận diện, xem xét trong quá trình tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tiến độ giải ngân năm nay có nhiều tiến bộ so với năm trước. Đến hết tháng 10, cả nước đã giải ngân được 74% kế hoạch vốn.

Theo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ tướng đều yêu cầu thúc đẩy tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm nay. Đồng thời, theo Kết luận số 366 của Bộ Chính trị, giải ngân vốn đầu tư công cũng được đưa vào một trong 5 tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lý giải về những khó khăn trong giải ngân, Bộ trưởng cho biết, năm nay có một số nguyên nhân khách quan như đây là năm đầu triển khai kế hoạch, tổng vốn đầu tư công tăng cao, khoảng 22% so với năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đề cập ý kiến của đại biểu Tạ Văn Hạ về tình trạng "bán thầu", Bộ trưởng cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư. Sau khi tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng, chủ đầu tư phải theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm nhà thầu thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng cần vào cuộc giám sát vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên chất vấn.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, tình trạng chậm giải phóng, bàn giao mặt bằng là nguyên nhân tồn tại qua nhiều năm, tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Riêng trong năm nay, việc giá nhân công và nguyên vật liệu tăng cao cũng phát sinh thêm khó khăn cho quá trình triển khai dự án.

Dù còn những vướng mắc trên, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang đạt kết quả tích cực. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bộ trưởng tin tưởng giải ngân năm nay sẽ đạt mục tiêu đề ra. Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129 về chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công.