Ngăn chặn việc độ, chế phương tiện cá nhân trong học sinh
Hiện nay, tình trạng học sinh tự ý độ, chế, lắp thêm thiết bị vào xe máy, xe đạp điện, làm thay đổi kết cấu phương tiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Trước thực tế này, các trường học đã, đang và tiếp tục phối hợp với gia đình, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, vận động học sinh sử dụng phương tiện đúng quy định.
Lê Trường (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202609/nganchan-viec-do-che-phuong-tien-ca-nhan-trong-hoc-sinh-5f23247/