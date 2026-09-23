Ngăn chặn việc độ, chế phương tiện cá nhân trong học sinh

Trong những ngày qua, hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 được nhiều hãng thông tấn và cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin, tập trung vào các cuộc tiếp xúc song phương, đàm phán thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và những thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới.