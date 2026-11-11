Ngăn chặn việc chẩn đoán lựa chọn giới tính khi sinh, bảo đảm an toàn cho trẻ em gái

Sáng 11/11, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 (từ ngày 15/11 đến 15/12/2026) với chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội".

Năm 2026 là năm thứ 10 Hải Phòng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, là năm quan trọng trong chặng đường 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Chủ đề năm nay hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng, giải phóng năng lực sáng tạo của nam giới và nữ giới trong lao động, sản xuất; qua đó xây dựng môi trường làm việc văn minh, tiến bộ và an toàn.

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ghi nhận những kết quả, chuyển biến tích cực trong bình đẳng giới trên địa bàn thành phố thời gian qua. Trong đó, tỷ lệ nữ lãnh đạo, nữ đại biểu HĐND tăng; nhu cầu tuyển dụng lao động nữ ngày càng cao.

Thành phố đã ban hành kế hoạch tỷ lệ nhóm trẻ em từ 6-24 tháng tuổi có khả năng tiếp cận các cơ sở trông trẻ để lao động nữ có con nhỏ thêm cơ hội, điều kiện làm việc. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa bạo lực tại thành phố có chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo thành phố, công tác bình đẳng giới còn một số hạn chế, tỷ lệ giới tính khi sinh còn chênh lệch khá lớn, tỷ lệ nữ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt chưa cao, nhiều công nhân nữ xa nhà, có con nhỏ vẫn gặp khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị các đơn vị đưa bình đẳng giới vào trong lao động, sản xuất; kiểm tra thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp; đồng thời tăng cường áp dụng giải pháp để giảm thời gian lao động, tăng năng suất, khuyến khích tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo trong doanh nghiệp, xây dựng nơi làm việc an toàn.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại doanh nghiệp; quyết liệt giảm mất cân bằng giới tính, xử lý nghiêm việc chẩn đoán lựa chọn giới tính khi sinh, đặc biệt là bảo vệ an toàn cho trẻ em gái.

Chính quyền cấp xã quan tâm thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về nhà trẻ và nhà ở xã hội. Các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ cần ban hành các quy tắc ứng xử, có địa chỉ tiếp nhận phản ánh và bảo vệ người lên tiếng.

Các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt giảm mất cân bằng giới tính, xử lý nghiêm việc chẩn đoán lựa chọn giới tính khi sinh, phòng ngừa và hỗ trợ người bị bạo lực tinh thần, tiếp nhận nhanh, xử lý sớm, bảo đảm an toàn, giữ bí mật cho người bị hại, đặc biệt là bảo vệ an toàn của trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên không gian mạng.