Ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên đường phố
Những hành vi vi phạm giao thông mang tính chất manh động, coi thường pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn đường phố. Đáng lo ngại, các hành vi này không chỉ diễn ra tự phát mà còn có dấu hiệu tụ tập thành nhóm. Trước thực tế này, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ vi phạm đang là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng chức năng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-chan-vi-pham-giu-binh-yen-duong-pho-24626110516460638.htm