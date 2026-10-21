Một điểm khai thác đá tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 5847/SCT-ĐCKS, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý, các ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp tiếp tục tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, qua thông tin, phản ánh cho thấy có việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn tại một số địa bàn, nhất là khu vực sông, suối, khu vực giáp ranh, vùng sâu, vùng xa và lâm phần được giao quản lý.

Theo chỉ đạo của Sở Công Thương, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý cần chủ động rà soát những khu vực trọng điểm, nơi từng xảy ra vi phạm và các địa bàn giáp ranh; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng phải kịp thời ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Việc kiểm tra cũng cần làm rõ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc khoáng sản và các phương tiện, thiết bị có liên quan. Mục tiêu là phát hiện vi phạm từ sớm, hạn chế tình trạng tái diễn hoặc hình thành các điểm nóng kéo dài trên địa bàn.

Đối với các ban quản lý rừng và Công ty lâm nghiệp, Sở Công Thương yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trong phạm vi lâm phần được giao. Khi phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, các đơn vị cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm và cơ quan chức năng để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý.

Cùng với nhiệm vụ phát hiện và xử lý vi phạm, các đơn vị quản lý rừng được yêu cầu chú trọng tuyên truyền, cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ cao, gắn công tác quản lý khoáng sản với bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường. Đây là yêu cầu đáng lưu ý tại các khu vực sông, suối và lâm phần, nơi hoạt động khai thác trái phép nếu xảy ra có thể gây tác động đến địa hình, đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường

Sở Công Thương đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu phối hợp, trao đổi thông tin giữa chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Kiểm lâm, các đơn vị quản lý rừng và cơ quan chuyên môn. Trách nhiệm quản lý địa bàn và quản lý lâm phần cần được xác định rõ; các biện pháp ngăn chặn phải được chủ động thực hiện ngay khi phát hiện vụ việc, theo quy định pháp luật.

Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan nhiều địa bàn hoặc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi thông tin đến Sở Công Thương, Công an tỉnh và cơ quan liên quan để phối hợp tham mưu xử lý. Báo cáo cần nêu rõ địa điểm, hiện trạng, đối tượng, kết quả kiểm tra, biện pháp đã thực hiện và kiến nghị cụ thể. Kết quả triển khai cùng những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng phải được thông tin về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp.

Với yêu cầu tăng cường kiểm tra tại cơ sở và phối hợp giữa các lực lượng, việc triển khai chỉ đạo lần này hướng đến nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào trách nhiệm của từng đơn vị, khả năng kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao và việc xử lý kịp thời ngay từ khi vi phạm mới phát sinh./.