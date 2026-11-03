Ngăn chặn UAV trái phép, bảo vệ an toàn vùng trời sân bay

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật về an ninh hàng không. Trong đó có thực trạng hoạt động của phương tiện bay không người lái trái phép tại khu vực cảng hàng không.

Cảng hàng không, sân bay là khu vực cấm bay đối với UAV. Ảnh minh họa.

Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay.

Đặc biệt đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh, gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các phương tiện và hình thức vi phạm ngày càng đa dạng. Ngoài tàu bay không người lái, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý.

Tại các cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng với các hình thức như bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất do hoạt động của UAV.

Những tình huống trên không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây lo lắng cho hành khách mà còn làm phát sinh thiệt hại đối với các doanh nghiệp hàng không.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương có cảng hàng không đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động UAV trái phép.

Các biện pháp tập trung vào tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng UAV.

Rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn và triển khai phương tiện, thiết bị phát hiện UAV trái phép từ xa, từ sớm. Các giải pháp đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thời gian gần đây, hoạt động sử dụng UAV trái phép tại khu vực các cảng hàng không chưa ghi nhận tái diễn. Tuy nhiên để duy trì kết quả đạt được, các biện pháp vẫn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Công tác phối hợp có sự tham gia của nhiều lực lượng nên thời gian xử lý một số vụ việc còn kéo dài.

Tình trạng thả diều, diều sáo, đèn trời vẫn diễn ra, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền. Trong khi đó phương tiện, thiết bị phục vụ phát hiện và xử lý UAV chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống và xử lý UAV trái phép trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định hiện hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV.

Một giải pháp quan trọng khác là kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay.

Xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng cảng hàng không, phù hợp với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.

Địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.