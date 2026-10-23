Ngăn chặn UAV, Flycam ảnh hưởng khai thác cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Theo cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như trình chiếu trên hệ thống màn hình LED, bố trí pano, standee, slide và phát tờ rơi.

Lực lượng chức năng tuyên truyền tới hành khách. Ảnh: CQLXNC.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; khuyến cáo người dân, du khách không tự ý điều khiển các thiết bị này trái quy định tại khu vực Cảng…

Các nội dung được đặt tại khu vực nhập cảnh nhà ga quốc tế và 13 vị trí trọng điểm tại nhà ga quốc nội, tập trung ở những nơi có đông hành khách qua lại như quầy làm thủ tục check-in, khu vực soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay.

Thông tin được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp mã QR để thuận tiện tra cứu, tìm hiểu các quy định liên quan.

Tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, các chiến sĩ Công an trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho hành khách tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh.

Từ đó nâng cao nhận thức về các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái.

Ngoài ra lực lượng chức năng thành lập 9 tổ công tác, phối hợp với Công an và UBND các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng UAV và các thiết bị, vật thể bay siêu nhẹ có khả năng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam trong thời gian từ tháng 9/2025 - 2/2026, tại khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc UAV xâm nhập khu vực tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các UAV được phát hiện tại độ cao từ 1.000 - 3.800feet khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh, chuyển hướng đi sân bay dự bị.