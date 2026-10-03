Ngăn chặn từ xa hiểm họa ma túy, thuốc lá điện tử và bạo lực học đường

Học sinh trả lời câu hỏi của diễn giả liên quan đến phòng chống bạo lực học đường. Ảnh: Đình Tuệ.

Sáng 3/10, Trường THPT Thượng Cát (phường Thượng Cát, Hà Nội) tổ chức chương trình truyền thông về phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường năm học 2026-2027. Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Nga - Hiệu trưởng trao đổi, đây là hoạt động quan trọng được nhà trường hết sức chú trọng nhằm giúp học sinh hiểu và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn hiện nay, lứa tuổi học sinh trung học đang trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng về thể chất, tâm sinh lý cũng như hình thành nhân cách. Việc chủ động trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn ma túy và thuốc lá điện tử mang ý nghĩa chiến lược đối với cá nhân học sinh, môi trường giáo dục và toàn xã hội.

Thiếu tá Lê Quỳnh Mai nêu bật ý nghĩa của việc trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Với vai trò báo cáo viên, Thiếu tá Lê Quỳnh Mai đến từ Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh, việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giúp các em nhận thức rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Khi hiểu rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp và vi phạm pháp luật, học sinh sẽ chủ động điều chỉnh hành vi của bản thân, tránh vướng vào các nguy cơ pháp lý do thiếu hiểu biết.

Bằng những câu chuyện, ví dụ minh họa cụ thể, vị diễn giả đã cung cấp tới học sinh về khái niệm, tác hại, cách nhận diện cũng như cách phòng tránh các loại ma túy hiện nay có nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường, trong đó có thuốc lá điện tử. Pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy định chi tiết về việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng các chất ma túy với nhiều khung hình phạt khác nhau.

"Ở tuổi mới lớn, các em đang có nhu cầu khám phá thế giới và muốn tự khẳng định mình. Nếu không tỉnh táo, chỉ cần một lời dụ dỗ ngon ngọt và thậm chí được cho nhiều tiền, các em có thể vô tình tiếp tay cho hành vi vận chuyển trái phép ma túy và vướng vòng lao lý. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác trước bất cứ lời mời hay trợ giúp nào mà mình chưa biết chắc chắn bản chất bên trong là gì", Thiếu tá Lê Quỳnh Mai lưu ý.

Những dấu hiệu cảnh báo nhận diện thủ đoạn dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử.

Một nội dung đáng chú ý khác là cách ứng xử văn minh trên không gian mạng, kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường. Thanh thiếu niên là tầng lớp dễ bị lôi kéo vào các trào lưu thiếu lành mạnh, lừa đảo trên môi trường số; thậm chí dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, kích động tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Các em cần bình tĩnh, chậm lại một nhịp để kiểm chứng thông tin trước khi đưa bất cứ bình luận gì trên mạng.

Cũng tại chương trình, Thiếu tá Vũ Việt Dũng đến từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đã hướng dẫn học sinh cách thức nhận diện, xử lý và kỹ năng an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Khói khí độc là yếu tố nguy hiểm nhất mỗi khi xảy ra cháy, lúc đó chúng ta cần di chuyển thấp người, dùng khăn ẩm che kín đường thở để dần thoát ra khỏi đám cháy và nhờ sự trợ giúp từ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận thực tế:

Cán bộ Công an phường Thượng Cát cùng lãnh đạo nhà trường tại chương trình.

Nhiều câu hỏi được học sinh nêu ra với báo cáo viên.

Mỗi em sẽ có những thắc mắc, góc nhìn riêng về các cách nhận diện, phòng tránh hiểm họa ma túy, lừa đảo qua mạng hay bạo lực học đường.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cảm ơn các vị khách mời.

Thiếu tá Vũ Việt Dũng (trái) giới thiệu về hình dạng, tính năng và cách thức sử dụng bình chữa cháy mini cho học sinh.

Nhiều câu hỏi liên quan đến kỹ năng xử lý, thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ được các em học sinh nêu ra cho diễn giả.

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy nhỏ.

Học sinh được trải nghiệm lên thang cứu hộ xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Các kỹ năng an toàn khi thoát khỏi đám cháy bằng dây tời được các chiến sĩ Công an hướng dẫn tỉ mỉ.