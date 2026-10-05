Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã được toàn lực lượng quyết liệt triển khai thực hiện với nhiều biện pháp hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực nhằm xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, minh bạch và bền vững, sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển cho biết thêm: Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ra nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Tháng cao điểm IUU; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị của việc chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản.

Cùng với tuyên truyền, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Mục tiêu là 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động phải duy trì kết nối hệ thống giám sát hành trình VMS và khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử; không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý dứt điểm các hồ sơ vi phạm còn tồn đọng.

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, giữa vùng biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan Malaysia-Indonesia, trên boong tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, quan sát và kiểm soát mục tiêu. Trên màn hình, từng tín hiệu tàu cá được giám sát chặt; vị trí, hướng di chuyển, thông tin của con tàu nhanh chóng được cán bộ thực thi pháp luật xác định đang hoạt động đúng vùng biển hay có nguy cơ vượt ranh sang vùng biển nước ngoài.

Thượng úy Cao Đăng Trung, Chính trị viên tàu CSB 8005 cho biết, sau khi nhận được kế hoạch Tháng cao điểm chống IUU, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 đã quán triệt nghiêm nhiệm vụ, xác định trách nhiệm. Quan sát, phát hiện kịp thời các mục tiêu trong quá trình tuần tra, kiểm soát; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền trên thực địa đối với tàu cá ngư dân - đó là yêu cầu được cán bộ, chiến sĩ trên tàu thực hiện xuyên suốt mỗi chuyến tuần tra.

Từ ngày 29/8 đến 3/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia-Indonesia. Trên vùng biển rộng lớn ấy, các biên đội tàu cảnh sát biển vừa tuần tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền, nhắc nhở, hỗ trợ ngư dân; kiên quyết ngăn chặn những nguy cơ vi phạm.

Thượng úy Mai Xuân Hải, Trợ lý, Cảnh sát viên Đội Nghiệp vụ số 2, Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng tập trung kiểm tra tính pháp lý của tàu cá, thuyền viên, hàng hóa; kiểm tra việc lắp đặt, kết nối và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm được lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm đúng người, đúng hành vi. Đặc biệt, các biện pháp nghiệp vụ được tăng cường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép, nhất là nguy cơ vượt ranh sang vùng biển nước ngoài.

Tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm quy định không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Phía sau mỗi cuộc kiểm tra không chỉ là những biên bản xử lý. Trên biển, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nhắc ngư dân kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xác định vị trí tàu, chấp hành nghiêm ranh giới vùng biển được phép khai thác.

Ông Bùi Quang Kinh, Thuyền trưởng tàu KG-93638-TS cho biết: “Được cán bộ cảnh sát biển tuyên truyền về các quy định pháp luật hiện hành liên quan chống IUU, chúng tôi hiểu rằng một chuyến tàu vi phạm trót lọt có thể mang lại món lợi trước mắt, nhưng sẽ đe dọa đến sinh kế lâu dài của chính mình”.

Thượng úy Lê Anh Quân, Chính trị viên tàu CSB 4040 cho biết: Trong quá trình tuần tra cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ y tế, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người dân khi gặp khó khăn. Bởi thế, giữa trùng khơi, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển không chỉ gắn với những cuộc kiểm tra mà còn với sự sẻ chia, hỗ trợ.

Tại Vùng Cảnh sát biển 4, trong Tháng cao điểm, các tàu làm nhiệm vụ đã kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra, kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 700 tàu cá cùng khoảng 4.500 thuyền viên; phát gần 3.000 tờ rơi và hơn 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đơn vị đã triển khai 43 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, hành trình hơn 20.000 hải lý an toàn; tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trong vùng biển được phân công; kịp thời liên hệ, tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Song song công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Đơn vị đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, đưa về bờ xử lý 2 vụ/2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 tàu cá; bắt giữ, xử lý 1 tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, cảnh sát biển sẽ tăng cường phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy 21 tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong giám sát hoạt động tàu cá, kịp thời phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.