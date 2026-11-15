Ngăn chặn từ sớm các hành vi gây mất an toàn ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Clip của Công an TP Hồ Chí Minh tuyên truyền và tuần tra nhằm ngăn chặn UAV, flycam xâm phạm vùng cấm bay.

Phối hợp đồng bộ từ cửa ngõ hàng không đến từng khu dân cư

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là địa bàn trọng điểm có mật độ khai thác hàng không đặc biệt lớn với trung bình 700-750 lượt chuyến bay và 80.000-90.000 lượt hành khách mỗi ngày; vào những ngày cao điểm, con số này lên tới 1.056 lượt chuyến và vượt mốc 180.000 lượt hành khách.

Chỉ trong 9 tháng năm 2026, cảng đã ghi nhận 201.957 lượt cất hạ cánh (tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2025) và phục vụ 33,98 triệu lượt hành khách (tăng 5,98%). Trong bối cảnh hoạt động bay dày đặc và chuẩn bị bước vào cao điểm đi lại cuối năm 2026, Tết Nguyên đán 2027, việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn vùng trời, giữ vững tĩnh không sân bay được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn vùng trời, giữ vững tĩnh không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện bay không người lái (UAV, drone, flycam) cùng các phương tiện bay siêu nhẹ (như diều sáo), Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động xây dựng kế hoạch hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với Công an các phường, xã nằm trong vành đai cấm bay, hạn chế bay.

Điểm nhấn nổi bật là việc ký kết thỏa thuận phối hợp giữa Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào cuối tháng 10/2026. Thỏa thuận này tạo hành lang pháp lý và cơ chế trao đổi thông tin thông suốt, giúp hai đơn vị nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó kịp thời với các nguy cơ xâm phạm an toàn hàng không dân dụng.

Hiện phường Đông Hưng Thuận đã hoàn thành cắm biển tại 49/49 vị trí.

Song song với công tác phối hợp cấp đơn vị, mũi nhọn phòng ngừa được triển khai sâu rộng xuống tận cơ sở. Trong đợt công tác lần thứ 2, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức làm việc trực tiếp với Công an 6 phường, xã trên địa bàn để thống nhất phương án rà soát, cắm biển báo trực quan hóa phạm vi vùng cấm bay, hạn chế bay, giúp người dân dễ dàng nhận diện và tự giác chấp hành.

Đến nay, hệ thống biển cảnh báo đã được phủ kín tại nhiều địa bàn trọng điểm. Cụ thể, phường Đông Hưng Thuận hoàn thành cắm biển tại 49/49 vị trí; phường Thới An đạt 28/28 vị trí; xã Bà Điểm hoàn tất 10/10 vị trí đồng thời dán bổ sung 10 biển báo mới; phường Trung Mỹ Tây đạt 6/6 vị trí; phường Tân Thới Hiệp hoàn thành 5/5 vị trí…

Lắp đặt hệ thống biển cảnh báo khu vực cấm bay ở phường Phước Long.

Không dừng lại ở đó, mạng lưới phối hợp tiếp tục mở rộng sang nhiều phường, xã lân cận khác như An Lạc, Bình Tân, Tân Tạo, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Tân Nhựt, Bình Lợi…

Không kể ngày thường hay ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ Đội Chính trị - Hậu cần (Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) đã trực tiếp phối hợp cùng Công an cơ sở, lực lượng Quân đội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ tổ chức rà soát địa bàn, lắp đặt thêm 63 biển báo, áp phích tuyên truyền.

Tại các địa phương, cách làm được triển khai linh hoạt, sát thực tiễn. Điển hình như tại phường Hạnh Thông, Công an phường đã tham mưu UBND phường lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, đồng thời chỉ đạo Cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tiếp cận trực tiếp các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và từng hộ dân để phổ biến pháp luật.

Xã Bà Điểm hoàn tất 10/10 vị trí đồng thời dán bổ sung 10 biển báo mới.

Tại phường Bình Lợi Trung, Công an phường phối hợp cùng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn Thanh niên khảo sát, cắm biển tại các khu vui chơi, sinh hoạt công cộng.

Trong khi đó, ngày 6/11, Công an phường An Khánh cũng đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện, xử lý thiết bị bay và vật thể bay đe dọa an toàn hàng không.

Tại một điểm lắp đặt biển cảnh báo trên địa bàn phường Hạnh Thông.

Ngoài khu vực nội đô quanh sân bay Tân Sơn Nhất, công tác bảo vệ an ninh vùng trời còn được Công an TP Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ tại địa bàn đặc thù.

Thực hiện Thông báo số 7487/TB-PV01 ngày 23/9/2026 của Công an thành phố, ngày 2/10/2026, Công an đặc khu Côn Đảo đã chủ trì phối hợp với Trung đoàn Hỗn hợp 39, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hồ Chí Minh), Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Cảng vụ Hàng không miền Nam và các phòng ban chức năng tổ chức khảo sát toàn diện các điểm công cộng, khu vực lân cận sân bay, cảng tàu khách để lắp đặt biển báo cấm bay, hạn chế bay.

Công an đặc khu Côn Đảo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát toàn diện các điểm để lắp đặt biển báo cấm bay, hạn chế bay.

Siết chặt kỷ cương pháp luật, giữ vững tuyệt đối an toàn vùng trời

Thực tiễn cho thấy sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị bay không người lái mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro khôn lường nếu bị sử dụng tùy tiện.

Tại các buổi tuyên truyền trực tiếp, như ở địa bàn phường Phước Long, lực lượng Công an đã phân tích rõ ba nhóm nguy cơ nghiêm trọng từ hành vi bay tự phát: đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn không phận và hoạt động quốc phòng, hàng không; nguy cơ mất điều khiển gây tai nạn, cháy nổ, đứt đường dây điện, thiệt hại tính mạng và tài sản nhân dân; xâm phạm quyền riêng tư, bí mật nhà nước và trật tự an toàn xã hội.

Công an các phường, xã, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện, xử lý thiết bị bay và vật thể bay đe dọa an toàn hàng không.

Để nâng cao tính răn đe và ý thức thượng tôn pháp luật, lực lượng Công an cơ sở đã phổ biến cụ thể các quy định mới nhất theo Luật Phòng không nhân dân năm 2024, Nghị định số 288/2025/NĐ-CP và Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tất cả các loại flycam, drone bắt buộc phải được đăng ký trước khi đưa vào lưu hành, sử dụng.

Đối với các địa bàn nằm trọn trong phạm vi khu vực cấm bay của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất như phường An Phú Đông hay phường Phước Long, mọi hoạt động bay đều phải được Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) cấp phép nghiêm ngặt.

Phường An Phú Đông là một trong các địa bàn nằm trọn trong phạm vi khu vực cấm bay của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Lực lượng chức năng cũng công khai các chế tài xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, đối với cá nhân, hành vi sử dụng thiết bị bay chưa đăng ký, chưa cấp phép hoặc bay sai khu vực, thời gian bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng; hành vi quay phim, chụp ảnh từ trên không trái phép bị phạt từ 8 đến 9 triệu đồng; tổ chức hoạt động bay không phép bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi điều khiển phương tiện bay xâm nhập khu vực cấm bay, gây cản trở hoặc mất an toàn cho các phương tiện bay khác sẽ bị phạt nặng từ 30 đến 40 triệu đồng (mức phạt đối với tổ chức gấp đôi cá nhân). Ngoài phạt tiền, lực lượng chức năng sẽ áp dụng biện pháp chế áp, tạm giữ và tịch thu phương tiện bay; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện nhiều phường, xã lân cận trong phạm vi khu vực cấm bay của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng tăng cường lắp đặt các biển cảnh báo...

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, bài bản và cơ chế phản ứng nhanh được thiết lập giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với Sư đoàn Phòng không 367, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng lực lượng Công an, chính quyền địa phương, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt.

Sau gần một tháng triển khai cao điểm tuyên truyền và cắm biển cảnh báo đồng bộ, trên địa bàn các phường, xã phối hợp chưa ghi nhận vụ việc vi phạm mới liên quan đến hoạt động của UAV; cả 8/8 chỉ số an toàn thuộc Chương trình An toàn quốc gia (SSP) tại sân bay Tân Sơn Nhất đều được kiểm soát chặt chẽ, đạt mục tiêu đề ra.