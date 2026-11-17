Bảo vệ giới trẻ trước tác hại thuốc lá

Ngày 17/11, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao) tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại thuốc lá trong tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại thuốc lá trong tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí cho biết, với quan điểm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo và lấy sức khỏe nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay đang tập trung thảo luận nhiều giải pháp chính sách đột phá, nhằm ngăn chặn từ gốc hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là bảo vệ thế hệ trẻ trước tác hại của thuốc lá mới.

Sau hơn 13 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức. Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động. Thuốc lá đồng thời gây gánh nặng kinh tế rất lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP. Đây là gánh nặng khổng lồ đối với hệ thống y tế, ngân sách nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Trong đó đáng chú ý, dự thảo đã được định hướng theo hướng: Bổ sung, làm rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thông thường và các loại thuốc lá mới khác; Tăng cường kiểm soát việc bán thuốc lá; Không cho phép trưng bày sản phẩm hoặc hình ảnh thuốc lá tại điểm bán; Tăng cường bảo vệ người dưới 18 tuổi.

Tại hội thảo, ông Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khoa XVI nhấn mạnh: "Cần đặt phòng ngừa lên hàng đầu, nhất là ngăn chặn những người chưa hút thuốc hoặc bắt đầu sử dụng thuốc lá. Đối tượng cần được quan tâm đặc biệt là thanh thiếu niên, giới trẻ; cần có giải pháp để các em không tiếp cận, không hình thành thói quen và lệ thuộc vào thuốc lá. Đây là giải pháp có ý nghĩa lâu dài đối với mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân và bảo vệ giống nòi".

Nhiều người trẻ sử dụng thuốc lá điện tử (ảnh minh họa).

Đổi mới cảnh báo, kiểm soát khả năng tiếp cận thuốc lá

Ông Vũ Văn Tiến cho rằng, cần thay đổi cách cảnh báo tác hại trên bao bì thuốc lá để ngăn chặn nguy cơ người hút thuốc lá mới. Đây là vấn đề đã được nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội quan tâm, song việc điều chỉnh chính sách cần được thúc đẩy quyết liệt hơn. Thực tế, những cảnh báo như hút thuốc lá gây ung thư phổi đã được duy trì trong thời gian dài, hình ảnh cảnh báo chưa được đổi mới tương xứng. Thậm chí, có trường hợp tem cảnh báo bị dán đè lên bao bì, làm giảm khả năng nhận diện thông tin.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ cảnh báo chung chung rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe, nội dung cần chỉ rõ thuốc lá gây hại gì và ảnh hưởng đến những ai. Việc tăng diện tích cảnh báo, đổi mới hình ảnh và thông điệp sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ngăn ngừa hành vi hút thuốc, nhất là trong giới trẻ.

Theo ông Tiến, những thông điệp trực diện, đi kèm hình ảnh trực quan sẽ giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn hậu quả của việc sử dụng thuốc lá. Kinh nghiệm quốc tế, trong đó có việc áp dụng bao bì thuốc lá trơn tại Thái Lan, cũng là vấn đề cần được nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách. Việt Nam cần nâng cao chất lượng cảnh báo, tiến tới áp dụng bao bì trơn và định kỳ thay đổi hình ảnh, nội dung cảnh báo tác hại thuốc lá.

Cùng đó, ông Tiến cho rằng, cần thực hiện nghiêm chính sách bảo đảm môi trường không khói thuốc. Luật hiện hành đã quy định những địa điểm cấm hút thuốc, nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra tại một số nhà hàng, quán bar, khách sạn, trường học và bệnh viện. Khó khăn chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý vi phạm.

Do đó, cần nâng cao nhận thức của người hút thuốc, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát, xử phạt đủ rõ ràng để các quy định cấm hút thuốc được thực thi nghiêm túc. Những địa điểm đã được pháp luật xác định là nơi cấm hút thuốc phải thực sự trở thành môi trường không khói thuốc.

Ông Đặng Khắc Lợi cho biết thêm, cần tập trung vào nhận diện và ngăn chặn làn sóng quảng cáo, mua bán trá hình trên môi trường số. Kết quả nghiên cứu và giám sát không gian mạng năm 2025 của Trường Đại học Y tế công cộng chỉ ra dù các điểm bán lẻ công khai đã cơ bản được xóa bỏ, nhưng có tới 34,9% cửa hàng chuyển sang hoạt động mua bán ngầm trên môi trường trực tuyến. Các đối tượng sử dụng thủ thuật ngụy trang tinh vi như đổi tên sản phẩm thành "đầu bàn chải điện", "tinh dầu thơm phòng" để qua mặt thuật toán kiểm duyệt trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; đồng thời xuất hiện xu hướng tìm kiếm chất cấm (THC) núp bóng thuốc lá điện tử. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và các nền tảng số để bịt kín khoảng trống trên không gian mạng...