Ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa

Trong 2 ngày 11 và 12/10, tại phường Bạc Liêu và phường Giá Rai, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Văn phòng Bộ Công an, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại phường Giá Rai và phường Bạc Liêu.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng chống mua bán người năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người hiện nay. Theo đó, các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; việc cho, nhận con nuôi; nhu cầu hiến, ghép tạng; hoạt động khai thác thủy sản… để mua bán người, cưỡng bức lao động.

Thông qua phân tích vụ việc thực tế, người tham dự được hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ, nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi việc làm có thu nhập cao nhưng không rõ địa chỉ, điều kiện tuyển dụng; các lời hứa hẹn đưa đi làm ăn ở nước ngoài hoặc địa phương khác thiếu thông tin xác thực.

Các báo cáo viên tham luận tại hội nghị.

Báo cáo viên cũng lưu ý nguy cơ các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo lòng tin, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân, nhất là thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm, cải thiện thu nhập hoặc thiếu kỹ năng tự bảo vệ.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, hội nghị còn giới thiệu một số mô hình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh xâm hại, bạo lực, tệ nạn xã hội và những tác động tiêu cực từ môi trường mạng. Hoạt động chiếu phim tư liệu, giao lưu, giải đáp tình huống thực tế giúp người tham dự dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn những nguy cơ có thể dẫn đến việc bị mua bán, bóc lột sức lao động.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống mua bán người tại buổi tuyên truyền.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm mua bán người.

Em Trần Đoàn Anh Khoa, học sinh lớp 10 Trường THPT Giá Rai cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, em biết thêm nhiều thủ đoạn mà trước đây mình chưa chú ý, nhất là việc người lạ làm quen, tạo lòng tin qua mạng xã hội rồi dụ dỗ gặp mặt hoặc đi làm xa. Em hiểu rằng cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, không tùy tiện tin theo lời mời gọi trên mạng và phải báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường”.

Thực tế cho thấy, tội phạm mua bán người có thể bắt đầu từ những lời dụ dỗ tưởng chừng vô hại, đánh vào nhu cầu tìm việc làm, hoàn cảnh khó khăn hoặc tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân. Vì vậy, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ ban đầu.