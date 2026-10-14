Ngăn chặn tình trạng xe máy 'tranh làn' ô tô trên đường Phạm Văn Đồng

Đường Phạm Văn Đồng là một trong những trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Hiện trên tuyến đã được cơ quan chức năng tổ chức phân làn nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông theo đúng quy định, hạn chế xung đột và nâng cao hiệu quả khai thác mặt đường.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng được phân làn xe máy và ô tô riêng.

Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển xe máy đi vào làn dành cho ô tô vẫn diễn ra. Khi xe máy di chuyển xen vào dòng ô tô, sự chênh lệch về kích thước, tốc độ và khả năng quan sát giữa các phương tiện có thể khiến tình huống giao thông trở nên khó lường. Chỉ một thao tác chuyển hướng đột ngột, phanh gấp hoặc chuyển làn thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy và những phương tiện cùng lưu thông.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc tùy tiện đi vào làn đường không dành cho phương tiện của mình còn làm giảm hiệu quả tổ chức giao thông, ảnh hưởng đến những người chấp hành đúng quy định.

Tình trạng xe máy "tranh làn" ô tô vẫn diễn ra trên tuyến.

Xe máy đi sai làn, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước tình trạng trên, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí nhiều tổ công tác luân phiên tuần tra kiểm soát trên tuyến Phạm Văn Đồng hằng ngày để tập trung xử lý các trường hợp xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô.

Sáng 14/10, PV Báo CAND theo tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ trên tuyến. Sau khoảng 1 giờ, tổ công tác đã xử lý hơn 10 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm.

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ.

Đơn cử như trường hợp của tài xế xe ôm công nghệ P.T.H. (SN 2004, trú tại Hà Nội), sau khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 6 dừng xe để xử lý, tài xế cho biết bản thân lâu không đi xe máy nên khi di chuyển vào đường Phạm Văn Đồng vẫn theo thói quen cũ mà không hề hay biết tuyến này đã phân chia làn đường.

"Tôi nhìn thấy biển báo, hàng rào ngăn cách nhưng lỡ đi vào rồi không thể rẽ ra", tài xế P.T.H. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế H. với lỗi điều khiển xe không đi đúng phần đường quy định. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 700 nghìn đồng.

Tài xế xe ôm công nghệ vi phạm làm việc với CSGT.

Cảnh sát dừng các trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, lý do vi phạm của một tài xế xe máy khác tên N.V.T. đưa ra là vì muốn quay đầu về hướng Mai Dịch nên ông đã đi vào làn dành cho ô tô thay vi di chuyển đúng theo biển chỉ dẫn.

Một nam tài xế xe máy khác cho biết, bản thân ngại việc phải di chuyển quá xa để quay đầu nên đi vào làn ô tô cho nhanh và gần.

Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy tắc giao thông cũng cần được duy trì thường xuyên. Mỗi người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát biển báo, vạch kẻ đường, di chuyển đúng làn và không vì muốn đi nhanh hơn hoặc tránh ùn tắc trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người khác.

Đội CSGT số 6 khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành phương án phân làn trên đường Phạm Văn Đồng; tuyệt đối không tự ý đi vào làn dành cho phương tiện khác. Khi phát hiện ùn ứ, người điều khiển xe máy cần kiên nhẫn di chuyển theo hướng dẫn, không lấn làn, chuyển hướng đột ngột hoặc thực hiện những hành vi có thể gây mất an toàn.