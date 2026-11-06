Ngăn chặn tình trạng quấy nhiễu đường dây nóng 113, 114

Hàng trăm nghìn cuộc gọi không có giá trị

Tại bộ phận trực ban 114 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố), điện thoại nhiều lần đổ chuông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận hơn 371 nghìn cuộc gọi đến đường dây báo cháy 114, trong đó chỉ có chưa đầy 100 cuộc báo cháy thật. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Đoàn, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), mọi cuộc gọi đến đường dây 114 đều phải được tiếp nhận, xác minh, phân loại kỹ lưỡng. Ngay cả khi thông tin chưa rõ thực hư, lực lượng chức năng vẫn phải thận trọng kiểm tra, khai thác địa điểm, sàng lọc nội dung và đánh giá mức độ khẩn cấp để tránh bỏ sót tình huống nguy hiểm. Các cuộc gọi trêu đùa không chỉ chiếm dụng đường dây mà còn làm tăng áp lực cho cán bộ trực ban, gây nhiễu thông tin.

Công an xã Xuân Cẩm lập biên bản vi phạm hành chính Lô Văn V. vì báo tin giả đến đường dây nóng 113.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với đường dây nóng 113 của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội). Từ đầu năm đến nay, Trung tá Ngô Tiến Công, Đội trưởng Đội cảnh sát phản ứng nhanh cùng cán bộ đội đã tiếp nhận khoảng 360 nghìn cuộc gọi qua đường dây nóng 113. Trong đó, có gần 2 nghìn tin báo về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, còn lại chủ yếu là cuộc gọi mang tính chất trêu đùa, quấy nhiễu, gọi nhiều lần không có nội dung cụ thể hoặc thông báo vụ việc không có thật. Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã trực tiếp giải quyết 368 vụ việc, chuyển gần 1,6 nghìn tin tới các đơn vị, công an địa phương xử lý. Ngoài những thông tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, có 21 tin báo cung cấp thông tin sai sự thật, phản ánh không đúng bản chất vụ việc, gây khó khăn cho quá trình xác minh, phân loại và xử lý. Lực lượng Cảnh sát 113 đã phối hợp với Công an cấp xã lập hồ sơ xử lý hành chính 3 trường hợp cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật.

Đơn cử, khoảng 1 giờ ngày 1/10, qua đường dây nóng 113, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh tiếp nhận tin báo có người bị giữ trái phép tại một quán karaoke ở xã Trung Chính. Thông tin được chuyển đến Công an xã để xác minh. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi giữ người trái pháp luật, Công an xã cử cán bộ cảnh sát khu vực cùng các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến địa điểm kiểm tra. Lực lượng chức năng phải làm rõ tình hình, xác minh những người liên quan và phối hợp giữa các đơn vị. Sau nhiều giờ, sự thật mới được xác định: Không có việc giữ người trái phép như nội dung cuộc gọi. Cơ quan chức năng xác định người gọi là L.M.L. (sinh năm 2009), quê ở thành phố Hà Nội, làm thuê tại một quán karaoke trên địa bàn xã khai do công việc không phù hợp, muốn về nhà sớm nên dựng chuyện bị giữ trái phép để công an liên hệ với người thân đến đón. Ngày 12/10, Công an xã Trung Chính xử phạt L. 1,75 triệu đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Một trường hợp khác xảy ra tại xã Xuân Cẩm. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16/8, Công an xã tiếp nhận thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy 113 về việc có người sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở thôn Mai Hạ. Qua xác minh, nội dung tin báo không đúng sự thật. Người gọi là Lô Văn V. (sinh năm 1999), quê ở Nghệ An, hiện ở thôn Mai Hạ (xã Xuân Cẩm). V. khai nhận do uống rượu say nên gọi điện báo tin nhằm dọa hai người bạn cùng phòng. Qua kiểm tra nhanh, V. và hai người liên quan đều âm tính với ma túy. Công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý

Đường dây 113, 114 là kênh liên lạc trực tiếp để người dân có ngay sự hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Những cuộc gọi trêu đùa hoặc báo tin không đúng sự thật làm gián đoạn công việc của lực lượng trực ban, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số trường hợp báo tin giả xuất phát từ mục đích cá nhân hoặc che giấu hành vi phạm tội; có người do nhận thức hạn chế... Tuy nhiên, mỗi thông tin giả đều khiến lực lượng công an phải mất thời gian, nhân lực xác minh, làm rõ, ảnh hưởng đến việc giải quyết những vụ việc thực sự cần hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, hai đường dây nóng 113 và 114 (Công an thành phố) tiếp nhận 731 nghìn cuộc gọi, trong đó có khoảng 2,1 nghìn cuộc gọi có giá trị thông tin thật về an ninh trật tự, báo cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Việc xử lý các trường hợp tin báo giả gặp khó khăn do thông tin ban đầu thường thiếu căn cứ, thiếu chính xác, buộc lực lượng công an phải xác minh nhiều chiều, làm việc với người liên quan và kiểm tra thực tế. Có vụ việc phải huy động nhiều cán bộ, phối hợp nhiều đơn vị, mất nhiều thời gian mới xác định được bản chất. Trong khi đó, người báo tin có thể sử dụng số điện thoại không chính chủ, cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc cố tình né tránh, gây trở ngại cho quá trình xác minh, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố nhấn mạnh, đường dây nóng 113 có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì vậy người dân cần cung cấp thông tin trung thực, chính xác để lực lượng chức năng hỗ trợ người dân hoặc xử lý các tình huống cấp bách kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp báo tin giả, gọi điện quấy nhiễu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nâng cao ý thức, không tùy tiện cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mỗi người cần hiểu rằng, một thông tin thiếu căn cứ có thể khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ phải tập trung xử lý, trong khi những trường hợp thực sự cần giúp đỡ phải chờ đợi lâu hơn làm giảm cơ hội được trợ giúp từ khi vụ việc mới phát sinh.