Ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép

Từ ngày 17/8 đến nay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà đã lập biên bản xử lý, tổ chức tháo dỡ 7 nhà tạm, ki-ốt trái phép trên các tuyến đường Hoàng Sa, Hồ Thấu và Võ Nguyên Giáp.

Điển hình, vào cuối tháng 8, tổ chức kiểm tra các khu đất trống trên địa bàn, lực lượng chức năng phường Sơn Trà phát hiện một trường hợp dựng trái phép nhà tôn di động có kích thước 2x3m, kết cấu bạt và tôn, có gắn bánh xe để di chuyển. Theo lực lượng chức năng, công trình này không có giấy phép xây dựng, đồng thời lấn chiếm sử dụng khu đất trống không đúng quy định. Tổ công tác đã yêu cầu trong thời hạn 48 giờ hoàn thành di dời toàn bộ vật dụng, tài sản và tháo dỡ nhà tôn di động, trả lại hiện trạng ban đầu.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dựng nhà tạm, ki-ốt, công trình tạm trên đất trống; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phường Thanh Khê cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định trên địa bàn.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Khê cho hay, tại khu vực đường Kinh Dương Vương, có 4 lô đất trống được sử dụng làm chợ tự phát đã tồn tại khoảng 15 năm. Quyết lập lại trật tự đô thị, đợt này các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, xóa bỏ chợ tự phát; đồng thời làm việc với chủ các lô đất, yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích. Đến nay, các trường hợp đã tháo dỡ vật dụng, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tương tự, tại khu vực dự án Khe Cạn, nơi còn quỹ đất nông nghiệp và một số lô đất trống, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp xây dựng không phép gồm nhà tạm vách tôn và tường rào;

tại khu vực chợ hải sản, nơi có các lô đất trước đây được sử dụng để di dời mồ mả, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dựng nhà tạm, mái tôn. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, những trường hợp này đã tổ chức tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, phường Thanh Khê phát hiện 3 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Trong đó, một trường hợp bị xử phạt 8,75 triệu đồng; một trường hợp được yêu cầu dừng thi công để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép; trường hợp còn lại, sau khi được lập biên bản và làm việc, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ phần ban công vi phạm lấn chiếm đường kiệt.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra các khu vực đất trống, đất nông nghiệp và các khu vực có nguy cơ phát sinh công trình xây dựng trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, sai phép.

Thực tế ghi nhận tại phường Ngũ Hành Sơn, có một nhà hàng được Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn xác định xây dựng trái phép và lập biên bản yêu cầu tháo dỡ vào ngày 6/8/2025.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 17/9, lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, đã giao Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà hàng này. Đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo UBND phường trước ngày 25/9/2026 để theo dõi, chỉ đạo.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, phường sẽ xử lý đối với các nội dung, hạng mục, công trình vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. UBND phường cũng giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị kiểm tra hiện trạng công trình, tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; yêu cầu tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tiếp tục theo dõi việc chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè tại khu vực, không để xảy ra tình trạng vi phạm, tái diễn.