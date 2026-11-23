ĐBP - Tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là độ, chế xe đạp điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong lứa tuổi học sinh.

Học sinh Trường THCS Thanh Nưa thực hành trên mô hình máy hướng dẫn lái xe an toàn.

Ở độ tuổi học sinh, tâm lý thích thể hiện cá tính, muốn tạo sự khác biệt khiến một số em có xu hướng tìm cách thay đổi hình dáng, kết cấu xe đạp điện theo sở thích như: Nâng công suất, thay đổi tốc độ thiết kế, tháo bỏ thiết bị an toàn, lắp đặt còi, đèn không đúng quy định… gây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, mất an toàn giao thông. Qua tuần tra, kiểm soát tại khu vực xã Tuần Giáo và xã Nậm Nèn mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh phát hiện 17 trường hợp là học sinh tự ý thay đổi kết cấu xe đạp điện.

Trung tá Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Một số phương tiện được nâng công suất động cơ, thay đổi bộ điều tốc, lắp thêm các thiết bị điện không đúng thiết kế ban đầu. Đáng lo ngại là nhiều em chưa nhận thức đầy đủ những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, đặc biệt khi tốc độ xe được nâng lên vượt xa khả năng vận hành an toàn của phương tiện.

Thực tế, thông số kỹ thuật của xe đạp điện được nhà sản xuất thiết kế với vận tốc tối đa khoảng 25 - 35km/giờ. Tuy nhiên, khi bị can thiệp, độ, chế để đạt tốc độ 80 - 100km/giờ, phương tiện không còn bảo đảm các điều kiện an toàn theo thiết kế ban đầu. Việc thay đổi động cơ, nâng cấp pin không đúng tiêu chuẩn có thể khiến hệ thống điện hoạt động quá tải, dẫn đến chập điện, cháy, nổ pin. Các linh kiện được thay thế không đồng bộ cũng làm giảm độ bền, tuổi thọ phương tiện, thậm chí gây hỏng hóc bất ngờ trong quá trình vận hành. Nguy hiểm hơn, người điều khiển phương tiện phần lớn là thiếu niên từ 13 - 17 tuổi, kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp còn hạn chế, trong khi xe rất dễ mất kiểm soát.

Trước thực trạng này, Phòng CSGT Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các nhà trường kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Từ ngày 15/12/2025 đến 19/11/2026, lực lượng CSGT đã phối hợp kiểm tra 12.500 phương tiện tại 69 trường học, phát hiện 18 phương tiện vi phạm, thu giữ 14 ắc quy và 13 bộ kích tốc độ.

Trung tá Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết: Qua các buổi tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp tại trường học, học sinh không những được hướng dẫn nhận biết những hành vi tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của xe đạp điện mà còn hiểu rõ những nguy cơ, hệ lụy có thể xảy ra khi sử dụng phương tiện đã bị độ, chế. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT phối hợp với nhà trường và gia đình nhắc nhở, xử lý theo quy định, yêu cầu khắc phục những thay đổi, đưa phương tiện về tình trạng kỹ thuật ban đầu. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông.

Cùng với việc kiểm tra phương tiện tại trường học, khu vực cổng trường và các tuyến đường có đông học sinh qua lại, lực lượng CSGT Công an tỉnh còn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. Các chủ cơ sở được phổ biến quy định của pháp luật, yêu cầu ký cam kết không cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện trái phép; chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh, sửa chữa. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các cơ sở tư vấn, cung cấp phương tiện đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của người sử dụng; không tự ý độ, chế, thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, công suất, tốc độ hoặc các đặc tính kỹ thuật của xe trái quy định.

Anh Trần Mạnh Minh, chủ cơ sở sửa chữa xe máy, tổ dân phố Võ Nguyên Giáp, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: Chúng tôi chú trọng sửa chữa đúng thiết kế, thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, không nhận độ, chế làm thay đổi công suất, tốc độ hoặc kết cấu xe trái quy định. Khi khách hàng có nhu cầu thay đổi các bộ phận của xe, chúng tôi cũng tư vấn sử dụng linh kiện phù hợp, bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Để ngăn chặn tình trạng độ, chế xe đạp điện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an khuyến cáo người dân không tiếp tay cho các hành vi cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện con em sử dụng, kiên quyết không giao xe đã bị can thiệp kết cấu, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; đồng thời nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu độ, chế xe trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý theo quy định.