Ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản hủy diệt

Người dân xã Đan Điền (ngoài cùng, bên trái) tự nguyện đến giao nộp bộ đánh bắt cá bằng xung điện. Ảnh: CA xã Đan Điền

Lén lút đánh bắt trái phép

Sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với môi trường sinh thái và đời sống người dân. Phương thức đánh bắt này không chỉ tận diệt các loài cá trưởng thành mà còn ảnh hưởng đến cá con và nhiều sinh vật thủy sinh khác, khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, khó có điều kiện phục hồi.

Việc sử dụng các thiết bị kích điện tự chế, không bảo đảm an toàn còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người sử dụng và những người xung quanh. Bài học đau xót từng xảy ra tại thị trấn Phú Lộc cũ (nay là xã Phú Lộc) là một ví dụ. Anh Ng. Kh. S. (SN 1972), đi rà cá bằng xung điện từ khoảng 20 giờ tối, đến 9 giờ sáng hôm sau, người dân phát hiện anh S. tử vong giữa đồng ruộng.

Không chỉ ở vùng ven, tình trạng đánh bắt thủy sản hủy diệt cũng xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố. Thông qua ứng dụng Hue-S, người dân nhiều lần phản ánh về 2 chiếc thuyền sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông An Cựu, đoạn dưới cầu Bến Ngự và một trường hợp khác ở khu vực đường Ngô Thế Lân, trên sông Ngự Hà.

Cùng với đó, trên sông Hương, Như Ý, đoạn qua tổ dân phố Dạ Lê, phường Vỹ Dạ, người dân cũng phản ánh việc đánh bắt cá bằng xung điện, nhất là vào ban đêm.

Thực tế trên cho thấy, tình trạng sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép vẫn thường xuyên tái diễn, dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuần tra, xử lý.

Phát huy sự đồng thuận từ cộng đồng

Với một bộ phận người dân sinh sống ở vùng thấp trũng, đầm phá, sông nước, đánh bắt thủy sản bằng xung điện từng được xem là một phương thức mưu sinh. Do đó, công an các địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Trung tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an phường Dương Nỗ cho biết: “Chúng tôi mời các cá nhân có liên quan lên làm việc để vừa tuyên truyền, nhắc nhở, vừa yêu cầu ký cam kết không sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản theo phương thức tận diệt, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản”.

Mặc dù cách thức triển khai ở mỗi địa phương khác nhau, song điểm chung là lực lượng công an đều chủ động tiếp cận, gặp gỡ những người hành nghề đánh bắt thủy sản để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là những chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân.

Trung tá Trần Mai Sâm, Trưởng Công an xã Đan Điền cho biết, việc kiên trì giải thích tác hại của công cụ kích điện đã giúp nâng cao nhận thức của người dân, từ đó có trường hợp đã tự giác mang thiết bị đến giao nộp.

Một ngày cuối tháng 9/2026, một người dân trên địa bàn xã đã đến trụ sở Công an xã Đan Điền để tự nguyện giao nộp bộ kích điện dùng đánh bắt cá. Người này cho biết, sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, ông đã nhận ra sự nguy hiểm cùng tác hại lâu dài của việc đánh bắt tận diệt nên quyết định tự giác từ bỏ.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Điền Nguyễn Ngọc Tiến, địa phương xác định, thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra, xử phạt khi phát hiện vi phạm, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần tự giác của người dân.